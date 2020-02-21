疫情衝擊擴大 星宇開航以來首次推優惠價

開航時打著走高品質、高格調、不打價格戰的星宇航空，在新冠肺炎疫情重創航空業下，首次推出優惠價，台北－檳城來回只要5,888元（未稅）起，相當於過去票價的六折，星宇並與多家旅行社合作，推團體特惠行程。

星宇航空表示，今（21）日於Facebook發起「We Will be Fine」串連活動，希望能為近日深受新冠病毒影響的所有旅遊相關產業打氣，也與檳城旅遊局及旅行社共同進行振興計畫在做好防疫的同時也期許盡快雨過天晴。

星宇航空指出，「We Will be Fine」串連活動透過簡潔好記的精神標語，表達一切皆會好轉的信念，星宇航空率先透過內部同仁手持標語合照，於官方粉絲團送出溫暖的鼓勵，並標籤友航及旅行社，提供特製海報下載及AR特效連結，邀請大家以社群接力將關心傳遞下去。

星宇說，為了提振旅遊產業士氣，同時配合「體驗檳城2020繽紛亞洲」旅遊年，星宇航空與檳城旅遊局攜手推出台北－檳城期間限定票價，即日起至3月31日，於官網預訂台北－檳城經濟艙來回5,888元（未稅）起。

而旅行社也合作推出團體特惠行程，四天三夜8,988（未稅）起，五天四夜推出台北－檳城來回5,888元起優惠票價，9,988元（未稅）起，有意參團的旅客可洽雄獅、康福、東南、喜鴻及百威旅行社。

檳城擁有豐富的歷史建築、人文活動，加上特出的美食文化，檳城喬治市為世界文化遺產，完整保留歷史的閩式、英式等建築古蹟，並融合華人、馬來、印度、英國等多元文化。

漫步在古色古香的街道上，美麗的壁畫創作在各處等著被發現，還可朝聖知名電影場景，如《瘋狂亞洲富豪》的藍屋（張弼士故居）、《色戒》的舊關仔角大鐘樓。除了豐富的建築遺跡，檳城的美食當然也不容錯過，早餐在南洋茶室點份咖椰吐司配白咖啡，中餐到美食廣場品嚐炒粿條及沁涼的紅豆霜，晚上前進夜市來碗福建蝦麵、五香滷麵或檳城叻沙，數不清的特色小吃，從早吃到晚都不嫌多。

星宇航空說，期盼在全球投入防疫期間，能從社群著手為社會帶來正面的能量，希望大家不要忘記散播溫暖及希望，也相信旅遊產業能攜手度過，再度一起為旅客打造一次次精彩難忘的旅程。