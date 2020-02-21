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國內擴產需求增 達欣工程在手案量衝300億元

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

達欣工程（2535）今年初剛拿下半導體大廠房工程訂單，包括水湳會展中心、南港機廠公共住宅統包、台中商銀辦公及旅館等較大型工程，目前握有約300億元在建未入帳的工程案量，將挹注今明兩年營運。

達欣工程表示，今年工程市場主要鎖定在電子廠房、台商回流建廠，以及台中巨蛋等政府公共工程，將積極爭取。

達欣工程1月營收為6.58億元，年減16.65%。達欣工程指出，受惠來自電子廠、台商回流建廠需求提升，工程項目將會是今年主要的營收來源。工程金額方面，水湳會展中心約38億元、台中商銀辦公室及旅館約66億元；台北捷運南港機廠公共住宅統包案約73億元，與大陸工程合建，其中達欣工程占45%。

至於不動產開發事業，在手有新北淡水「海洋都心」二期及三期、板橋「港子嘴段」、台北信義區吳興街，等多項建案，但分配比例不高，且完工時間多落在2022年，今年預期僅台北捷運中山站聯開案一案完工入帳，但因權配比例還在協商，公司未透露總銷金額及分配比例。

另外，達欣工程與味丹在越南胡志明市興建的住宅開發案「VISION」，一期去年已經完工，正在銷售，目前二期正施工中，預期案量約新台幣10億元。

達欣 公共住宅 營收

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