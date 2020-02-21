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蔡總統：生醫將成為台灣下一個兆元產業

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

蔡英文總統今（21）日接見「2019年國家生技醫療品質獎」獲獎團隊代表，她表示，政府會持續推動生醫產業的發展，增加更多研判、診斷、開發新藥的豐富度及準確度，讓生醫產業創造更多價值。她有信心，台灣的生醫產業不只可以成為國內下一個兆元產業，也能為世界做出更多貢獻。

總統指出，生策會多年來結合政府和民間資源，提供生技醫藥資源的各種研發合作平台，對於促進生技醫藥和健康服務產業發展有非常大的貢獻，她要表達誠摯謝忱。

總統表示，生醫產業一直是「5加2產業創新計畫」中發展的重點項目。過去三年多來，政府逐步努力，要把台灣打造成「亞太生醫研發產業重鎮」。目前在台北、新竹、高雄等地區，都成立了生技醫藥特色聚落，也加速了創新的進程。

總統認為，在產官學界的共同努力下，台灣的生醫產業不論是創新競爭力或研發能量都十分豐沛，從2018年起，正式開放六大類細胞治療，不但嘉惠了更多病患，讓生醫產業有大幅度的躍進，也更為台灣的再生醫學揭開新的里程碑。

總統進一步表示，數位醫療也是政府正在發展的方向，結合AI人工智慧及大數據，再加上人體生物資料庫（Biobank）的共享應用，以及資料庫間有效的串連整合，都有助於精準醫療的發展。

總統認為，台灣生技醫療的軟實力在國際上是有目共睹。「我們很有信心，台灣的生醫產業不只可以成為國內下一個兆元產業，也能為世界做出更多的貢獻。像是因應這一波新冠肺炎疫情，國家衛生研究院及疫苗廠商也都積極投入防疫產品的開發。」

她昨天也特別到國衛院了解疫苗研發的狀況，目前我們也已經取得非常具體的進步，相信很快就會有進一步的成果。

她說，國衛院也已經建置符合PIC／S GMP規範的生物製劑廠，也有足夠的研發和產製經驗，相信一定能夠積極守護國人健康。未來，政府會持續推動生醫產業的發展，增加更多研判、診斷、開發新藥的豐富度及準確度，讓生醫產業創造更多價值。這樣一來，不僅可以大幅提升台灣的醫療水準，也增加台灣為世界貢獻的實力。

總統表示，希望未來所有醫界及生醫界先進，都可以和政府共同攜手努力，讓台灣的生技產業繼續在國際上占有關鍵的地位跟角色，也為台灣爭取更多商機，連結更多國際合作的網絡，開拓更多的機會。

生技產業 疫苗 疫情

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蔡英文：台有強大醫藥後勤與長期經驗 一定能度過挑戰

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