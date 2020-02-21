會計師看時事／強化董事「四危」意識

經濟日報 / 許晉銘（勤業眾信學習與發展中心負責人）

2020年新春，新型冠狀病毒（COVID-19）全球肆虐，引發全球恐慌，在極短時間內影響全球經濟，衝擊日常的公司營運，考驗公司是否具備防止此病毒侵害企業營運的「免疫力」。

Deloitte《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查》報告指出，新型冠狀病毒為企業發展帶來「無法正常服務客戶、無法施行正常管理機制、銷售下滑現金流緊張」等三大衝擊。面對嚴峻的考驗，更凸顯「危機管理」是公司治理非常重要的一環。

公司治理通常僅關注目前或未來「正常」情況下的營運目標，但面對危機時，往往未能即時展現危機管理的彈性策略。

因此，企業應建置有效的公司治理制度，完善風險管理機制及培養風險管理意識，以預應並減緩各種潛在發生的危機。

筆者建議，董事應具備「四危」觀念，建立危機管理意識，增強公司的「免疫力」。

一、策略面要居安思「危」：在策略規劃時，即使是穩定的業績成長時期，亦需同時考量危機的風險，公司是否業已具備相關因應策略及措施。

筆者建議，董事應討論面對何種危機會使公司面臨倒閉，及避免此危機發生的策略。

二、管理面要臨「危」不亂：平時即應擬訂危機管理的相關作業程序或營運持續計畫(BCP)，並確保可即時啟動並能順利運作，包含成立危機管理小組、施行異地備援政策、人員及組織調整安排、管理作業規範及彈性因應措施等。

當危機來臨時，即能臨危不亂。建議董事會中應討論公司相關危機管理的程序、啟動所須的時間與成本，及如何確保能順利運作。

三、風險面要「危」邦不入：當公司進行風險評估時，即需掌握市場及環境變化之潛在風險，落實風險評估，避免進入潛在危機的市場，而董事會更應具備此風險評估之洞察力。

筆者建議，董事應詢問管理階層，公司各部門可能面臨的潛在風險、退場機制和風險發生時可承受損失的能力。

四、營運面要「危」機入市：董事會除具備高度的風險意識外，亦應具備獨到的市場敏感度。以近期新型冠狀病毒為例，雖可能影響部分企業營運，卻也帶動其他商機，如宅經濟、防疫用品或電子商務等，亦可藉此汰弱留強，進行人員及組織的調整。

筆者建議，董事們應討論，面對危機的轉型方向及速度、具備哪些優勢、何項產品可在危機時入市，及應如何調整市場以迎接未來成長的契機。

獨立董事在董事會中兼具董事與監察人的職責角色，同時負責「業務決策」與「控制監督」的雙重任務；在危機下，既要「除弊」，更要「興利」。

因此，董事應強化危機管理能力，培養「四危」概念，增加企業抵禦危機的免疫力。

基於專業董事人才培育的需求與重要性，勤業眾信也藉2020年「勤業眾信董事培訓專班」，以董事所關切之議題為主軸，涵蓋「經濟趨勢及風險評估、危機管理策略與應對、股東行動主義與非合意併購及法律責任」四面向，提供董事精進專業知識及實務經驗，進而提升公司治理能力及因應危機的免疫力。

（作者是勤業眾信學習與發展中心負責人）

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