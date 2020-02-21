品牌大觀／落實防疫讓顧客安心

經濟日報 / 溫子欣（國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授）

「COVID-19」新型肺炎衝擊全球，對台灣產業影響巨大，尤其是旅遊業、飯店業、航空公司等，由於人們擔憂疫病傳染而避免聚集，對於咖啡廳、餐廳、電影院、美髮等服務業也有一定的影響。

雖然政府積極宣導正確觀念，要民眾安心，但是消費者外出消費的意願必然較為低落。可是店家依然需要維持，不只老闆有家要養，而且還需要付給員工薪水讓員工能夠養家，因此商家與消費者都應該能夠共體時艱，互相體諒。

商店該做的，當務之急是增加消費者的光顧信心，雖然口罩已成為稀缺資源，在資源允許下，在室內顧客眾多的工作場所，員工可能也必須配戴口罩。平時感冒的員工來上班，顧客多會體諒，但因為時機敏感，尤其是餐廳業，顧客沒法戴著口罩消費，因此對於感冒的員工上班應該彈性處理，避免顧客疑懼。

而且口罩等防護措施，不但是為了保護顧客，其實更是為了保護員工自身，畢竟，服務業從業者每天要接觸許多來自四面八方的客人，難以確保對方的健康狀況與國際旅遊史。

商店、飯店也要增加消毒次數，而且更因該在顧客面前做這件事，讓顧客更能安心。一些旅館與飯店已在官網公告面對疾病傳染的對策以及預防措施，可互相參考、落實執行。咖啡廳、餐廳的共用餐具，如何讓顧客能夠安心使用，也應該考慮相關作法，並讓顧客可以知道與看到。

政府邀請的專家學者除了對民眾宣導防疫之外，是否也能提供商店一些正確的觀念與專業建議，讓商家有所依從，因為商家落實消毒與疾病防疫，不僅是爭取消費者的信心，對於國家整體防疫也有一定的幫助。

期望疫情趕快平息，百業復甦，才能讓台灣的經濟發展大步向前。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授）

口罩 咖啡廳

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