智慧經營／聚和國際董事長郭聰田 有套企業長青學

經濟日報 / 吳秉鍇
聚和國際董事長郭聰田 聚和／提供
聚和國際董事長郭聰田 聚和／提供

台灣化學產業協會前理事長、聚和國際董事長郭聰田表示，在企業追求成長的過程中，管理的目標並不是去創造一個沒有「問題」的境界，而是要不斷調整組織的彈性與自我控制力，帶領組織到達壯年期，並努力維持彈性與控制力均衡狀態，透過良好的管理，長期處於健壯且不老化

良好管理 奠定勝基

郭聰田說，人類必須靠群居與群體合作才能生存，其核心群體是家庭（通常包含嬰兒、少年、青年、父母及祖父母等成員），企業也是如此，理想的企業家族也是由各種不同生命階段的企業個體構成，每個成員各有其扮演的角色及承擔的責任。

透過家族中成員互相支持與照顧，族群生命力的調適力遠強於獨居的個體，像獅子與老虎就是個明顯的例子，獨行俠的老虎早已陷入瀕臨絕種的困境，群居的獅子群仍然能適應嚴厲生存環境的考驗。

《企業生命周期》作者伊恰克．阿迪茲（Dr. Ichak Adizes）指出，企業和生物一樣，都會經歷出生、成長、老化、死亡四個生命階段，在不同的生命階段，也各別面對其不同的生存問題。

阿迪茲將企業的生命細分為嬰兒期、學步期、青春期、壯年期、穩定期、貴族期、官僚期、死亡等八個階段，其中，從嬰兒期到壯年期是成長期；從穩定期到官僚期是老化期，生命的終點則是死亡。

年輕時期的企業充滿彈性，但是通常缺乏控制力；反之，老化的企業擁有控制力，但卻多半失去了彈性。因此企業成長的過程，可說就是控制力增加，與彈性減弱的過程。

在每一個成長階段，隨著成長和轉型，組織在彈性與控制力的相對調整便成了一再出現的「問題」（許多是屬於伴隨成長而來的正常問題）。

減緩老化 企業逆齡

因此，在企業追求成長的過程中，管理的目標並不是去創造一個沒有「問題」的境界，而是要不斷調整組織的彈性與自我控制力，帶領組織到達壯年期，並努力維持彈性與控制力均衡的狀態，透過良好的管理，長期處於健壯且不老化。

而生物雖然有壽命年限，然而，幸運的是，組織老化的過程是可以逆轉；企業組織體有可能永保長青，規模和時間不是成長和老化的原因，也就是說，有傳統的大公司不見得老，缺乏傳統的小公司也不見得年輕。

管理的目的，就是要確保組織平衡的成長或返老還童，讓組織活力再現，永保年輕力壯。

活化組織 返老還童

對於企業家族中各個成員的發展問題，他以幾個成長階段舉例，以「嬰兒期企業」來看，必須天天面對許多無法預想的考驗，譬如抱怨的顧客、不滿的供應商、不幫忙的銀行，或者是缺乏實際經驗容易犯錯的員工，而且公司裡又沒有前例、規則、政策可循。

隨著銷售量的增加，公司需要現金來周轉；為了取得現金，銷量必須進一步增加，而要增加銷量，又需要更多現金。這種惡性循環使得負責人必須不眠不休去應付救急的事件。

此時，如果企業嬰兒能夠得自家族內的祖父母、父母親、兄妹各種不同的支持、照顧或教導，將會大大地提高存活率。

「學步期企業」則很像是開始會走路的小孩，充滿活力，橫衝直撞。此階段會全力追求營業額的成長，而忽視毛利率可能大幅下降的風險；成就愈大就愈自滿，所遇到的危機也就愈大，此時，極需要規則和政策來規範「該做」與「不該做」的事。

至於「青春期企業」像是個國中生一樣，心理和身體結構同時都在快速改變──既要業績成長，也要利潤成長；它除了追求成果外，也開始重視做事的程序。

然而，為了改變員工行為，企業的目標和獎懲制度必須先改變，選拔人才的標準和訓練人才的方法也要調整。至於企業的意識也要改變，但這對企業經營而言非常困難。

在追求營業額與利潤實質成長之中，同時並需強化管理制度架構上的改變，於是，「形式」和「實質」相互爭戰，這使得企業青春期的轉型，備感痛苦。

老化 嬰兒

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