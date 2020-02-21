管理前哨站／有效溝通像打乒乓球 有來有往

經濟日報 / 林隆儀（文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）

溝通，是管理領域非常重要的課題，泛指一方將有意義、有價值的資訊傳達給另一方的過程，說來簡單，實則不易。人與人需要溝通，組織與組織需要溝通，重點在於不只是要溝通，而且是要做有效溝通。

有效溝通建立在互信互動的基礎上，有溝有通，互相了解對方真正的意思，形成共識，落實執行，才能達成目標。

溝通有多種方式，包括口頭、書面、口頭與書面混合、語言溝通、非語言溝通、電子通訊溝通；形式則有正式、非正式之分，而溝通方向有單向、雙向。

溝通對象有垂直溝通（向上報告、向下指示）、水平溝通（橫向溝通，不同單位之間的協調。

溝通過程中會出現許多障礙，嚴重影響管理工作進行，包括個人障礙與組織障礙。這些障礙常是造成無效溝通的主因，無論是個人或組織都必須努力克服這些障礙，才有可能做到有效溝通。

有效溝通猶如打乒乓球，雙方來回對打，配合清脆而有節奏的乒乓回應聲，進行有意義的雙向溝通。乒乓球對打不但有來有往，而且立即回應，猶如針對所要傳達的訊息內容審慎再思考，充分再溝通，誠懇、務實、即時表達意見，互相瞭解對方的真正意思，形成高度共識，奠定達成目標的良好基礎。

打乒乓球一來一往的過程，也很像製作紅龜粿過程中的揉粿動作，充分溝通細節，凝聚高度共識。沒有黏性的「米糰」，加入少許帶有黏性的「粿粹」，然後用力不斷搓揉，直到完全均勻，呈現光滑的米糰後，加入餡料，才能做出賣相漂亮又好吃的紅龜粿。

無效溝通猶如打高爾夫球，只有單向溝通，施展高壓溝通威力（用力揮杆），既沒有溝，也沒有通，當然就沒有任何共識可言。運動員站好姿勢，調整方位，瞄準方向，握緊球杆轉身用力咻的一揮，小白球飛得又高又遠。運動員沾沾自喜，自我感覺良好，只見小白球一去不回頭，就是沒有達到溝通目的。

溝通並不是什麼高深的學問，而是日常生活與工作上不可忽略的一種實用技術。學會溝通技術，精通有效溝通技巧，可以使工作進行更順利，使生活多采多姿。單向、高壓式溝通猶如打高爾夫球，訊息一去無回，常是無效溝通的肇因；有效溝通猶如打乒乓球，雙向、即時溝通，一來一回，凝聚共識，達成目標。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）

高爾夫 溝通技巧

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