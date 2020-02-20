執行董事涉炒股套利案 基亞提出澄清
基亞(3176)針對近日執行董事歐朝銓被起訴炒股套利事件提出幾點澄清：1. 當事人現任是執行董事。涉嫌時是財務長；2. 當事人僅違反證交法，並沒有涉嫌炒股；3. 當事人的確被聲押，但最後法官裁定50萬交保。發言人江雅玲表示，公司相信歐朝銓的清白，並會協助檢調，趕快釐清事實。
基亞18日發布重大訊息，「本公司人員因個人行為涉及相關法令，檢調單位至本公司對該人員及辦公處所進行調查」。主要是因檢方認為，歐朝銓涉犯內線交易，在2019年3、4月間，利用得知「基亞癌症新藥OBP-301授權與日本大型大廠」，消息曝光後可望帶動股價，涉嫌至少買下1、2百張股票，股價上漲後賣出獲利，當時股價從60元至少漲至87、88元，不法獲利至少2百萬元，詳細金流仍查證中。
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