東南亞經濟潛力高 需深入法規民情

東南亞各國條件差異大，投資者一定要親自了解當地政策、法規與民情風俗！20日的「新南向市場貿易趨勢論壇」上，日本瑞穗總合研究所資深經濟學家酒向浩二表示，東南亞各國發展差異大，需要針對不同國家調查後再進行投資。PC Home泰國總經理蔡文雄則提醒，投資者要熟悉當地消費習慣與市場方向。

各國投資風險不同

酒向浩二分析，東南亞有10個國家，分成3種類型：高所得國家有泰國跟馬來西亞，由於兩國近年來都有類似「中國製造2025」的提升產業計劃，因此如果台灣相關產業，尤其是高科技產業可以配合的話，會具有較高的發展機會。不過兩國的當地企業也已開始發展，市場容易受到排擠。

中所得國家則有菲律賓、越南跟印尼，3個國家的優點是有人口紅利，而且中產階級的人數正在成長，但現在也要面對疫情可能產生的影響。低所得國家是緬甸跟柬埔寨，如果在當地投資，基礎建設、跟西方國家關係不佳是主要風險，但是他們比其它國家更願意跟日本、中國甚至台灣合作。

透過蹲點觀察市場

蔡文雄提到，以電商為例，如果要在東南亞投資，需要注意當地的網路品質，同樣在都市，泰國的網路就比印尼快很多；還要觀察當地中產階級的數量，因為他們是電商的主流消費者。另外，一國如果有大量資金投入，代表國家有積極發展基礎建設、讓更多外資願意進入，外資的投資量也是值得觀察的重點。

另外他提到，東南亞許多消費行為都是用手機，台灣當初電商發展多數是個人電腦起家，因此在介面上的思考需要作調整。以泰國為例，泰國有73%的銀行行為都是透過手機，但台灣就只有58%。如果無法燒錢作夠大的電商平台，在泰國也可以利用社群軟體進行電商活動。

「東南亞已經不是台灣人想的那麼落後。」蔡文雄說，東南亞消費者的特點是消費意願強，超額消費的情況也很普遍，很多國家人均所得比台灣低，但是東南亞都市內，可能拿iPhone的比例比台北還高。另外，在同一個國家的不同地區，行銷策略也可能不一樣，都需要留意。

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