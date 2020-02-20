防疫新利器 光纖智慧科技有效監測與追蹤呼吸道症狀

新冠肺炎疫情延燒，滙嘉健康生活科技董事長楊淑貞今（20）日表示，該公司的 nFOPT®非侵入性光纖生理監測技術及智慧照護系統，不穿不戴的24小時自動監測方案，可做為追蹤呼吸道症狀，如呼吸急促、連續咳嗽及呼吸暫停等，提供大量監測需求時的有效解決方案。

滙嘉健康今天出席竹科管理局記者會，董事長楊淑貞表示， nFOPT®非侵入性光纖生理監測技術及智慧照護系統，原先是針對新生兒市場開發，後來發展銀髮族市場的商機更為龐大。這次新冠肺炎疫情擴大，nFOPT®光纖智慧科技，也適用於肺炎呼吸道症狀偵測紀錄與追蹤。

楊淑貞指出，近來發現有不少新冠肺炎的患者沒有肺炎徵狀，甚至有越來越多無症狀和輕症感染者的出現。由於目前也正是流感流行期，流感的患者嚴重也可能轉成肺炎一樣嚴重。 而新冠肺炎的感染以下呼吸道為主，所以下呼吸道（咳嗽、喘）的症狀會比較多。許多專家都認為社區感染未來可能難以避免，此刻宜做好萬全準備來面對疫情。

楊淑貞說，國內負壓病房總計1,100床，比例雖高，但若超過此負荷量，該如何因應？各醫療院所勢必將面臨集中照護的挑戰，未來集中收治的醫院或中心不可能將既有的醫療資源全轉為疫情使用。而滙嘉健康因應現在或是未來正推出智慧光纖薄墊，將光纖感測器做成拋棄型，材料成本低，可用完即丟。並且利用AI即可24小時連續性監控其生理資訊，還能將呼吸次數、呼吸急促，連續性咳嗽等，全數於緊急狀態提出警示，讓護理站利用智慧照護系統統一遠程監測管理，減輕護理人員吃緊與照護壓力。

針對居家隔離與居家檢疫14天的高風險者，智慧光纖薄墊可以發揮監控功能，隨時在家自主健康管理、自動上傳數據。被監測者依規定提供床上健康訊息，目前電子監控以手機回報身體狀態非真實狀態，情況惡化或輕微呼吸道症狀若不明顯者，容易延誤判斷。利用nFOPT®技術即使沒有發燒也能先知道呼吸問題，早期發現呼吸道異常狀態並記錄追蹤，提供自己與家人安心的自主健康管理。