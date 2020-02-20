新北獎勵投資林口新市鎮 享15％抵減、四年營所稅

新北市政府為獎勵投資林口新市鎮，凡於公告劃定地區之投資產業符合「有利於林口新市鎮發展產業適用範圍」，投資內容包含影視文創及文化內容產業、數位經濟二大相關產業共七大類事業，可享有15％獎勵投資抵減，且該筆投資可抵減未來四年內營利事業所得稅，自即（20）日起適用，估帶動開發投資額逾21億元。

新北市經發局表示，林口新市鎮待開發土地共計183.46公頃，投資範疇計有電視節目製作業、電子零組件及資訊軟體服務業等12項營業項目，預估帶動開發投資額21億4,100萬，可替廠商節省3.2億稅金，並創造10,900人之就業需求。藉由幫助廠商節稅刺激投資，增加新北在地就業機會，帶動相關產業鏈進駐，透過產值的增加，對整體國家財政長期收入可挹注13.62億元的總稅收貢獻。

新北市經發局說明，為協助林口新市鎮其他產業深耕發展，不同於以往其他新市鎮租稅優惠，針對廠商投資設有最低投資門檻條件，只要投資於影視文創及數位經濟產業，不論投資金額多寡，皆可享有15%租稅優惠，該筆投資可抵減未來四年內營利事業所得稅，期望打造林口成為影視文創重鎮及智慧創新聚落。

新北經發局補充，林口新市鎮產業稅捐減免第一波公告劃定地區為林口新創園區（林口區國宅段95-4地號及98地號），鄰近林口國中的精華地段，以協助新北產業發揮最大投資效益，期望未來能藉由林口新市鎮的區位優勢，獎勵稅捐減免優惠吸引大量國際新創人才與企業在林口群聚，形成新創生態圈。林口新市鎮其他地區則依開發期程陸續分期公告。

投資該各項產業稅捐的減免，自劃定地區起第一年至第五年內申請者，享有15%完整之優惠額度，自劃定地區起第六年至第十年內申請者，其優惠額度減半，第11年起不予優惠。

此外，新北市在林口國際媒體園區已成功招商東森集團與三井不動產，目前林口機一C、D基地正在公告招標中，歡迎投資廠商與新北市政府共同繁榮新北，未來廠商開發期間也將適用林口新市鎮租稅優惠，打造林口成為數位娛樂、科技媒體、商場美食的複合型產業聚落。

另外，搭配新市鎮稅捐減免獎勵，增加相關產業鏈引進誘因，可望大幅帶動林口新市鎮發展，同時透過在地就業，進而發展在地就學、就養，落實安居樂業目標，帶動林口地區的永續發展。