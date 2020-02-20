了解客家故事 浪漫客庄戶外攝影展說分明

由客委會主辦的 「在山這邊～浪漫客庄戶外攝影展」，以影像特質記錄、傳達「客家精神」及「客家故事」，1月曾在台北舉辦首場戶外展出，今（20）日起至3月1日展出，在新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區大草地，用全新的戶外展覽規劃展出150張攝影作品，可一次看到22位國內外攝影家的集體創作。

客委會表示，此展示醞釀時間長達半年，邀請國內外8個國家的22位攝影家們以開放、不設限的集體創作方式，拍攝台灣客庄，深入桃園、新竹、苗栗、台中，深入觀察客家生活，與村民對話，啟動決定性的快門瞬間，傳達對客庄景物、歷史建築、生活觀察、民俗藝術的真實感受。

策展人全會華表示，本次「浪漫客庄攝影展」有很高比例都是拍攝女性，顯示客家女性刻苦耐勞的精神，本次展出最特別的地方，就是攝影家們皆為中生代一時之選，擁有多項國際攝影獎項及個展經驗，像國際攝影家群中，還有法國坎城短片導演艾飛貝納(Hervé Bernard)，及tk-21.com線上學術誌創辦人馬歇爾維迪耶(Martial Verdier)，他們分別運用空拍、1840年發明的卡羅式古典攝影法創作。

全會華在新竹的展覽，跳脫傳統室內攝影展的限制，他採用形似魔術方塊方式，製作大型四方、三角柱體攝影牆面，期以多元、有趣的創意策展，吸引民眾走向戶外，透過攝影藝術，親近及欣賞客家文化。