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疫情影響農產銷售 陳吉仲上電視直播賣農漁產

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
東森購物「海味金鑽石」午仔魚與「珍珠龍膽」龍虎斑強勢開賣，東森購物董事長王令麟 (左)、農委會主委陳吉仲 (中) 與立法委員莊瑞雄 (右) 共同為台灣漁民發聲，鼓勵消費者踴躍支持「尚青」的在地漁產。　圖／東森購物提供
東森購物「海味金鑽石」午仔魚與「珍珠龍膽」龍虎斑強勢開賣，東森購物董事長王令麟 (左)、農委會主委陳吉仲 (中) 與立法委員莊瑞雄 (右) 共同為台灣漁民發聲，鼓勵消費者踴躍支持「尚青」的在地漁產。　圖／東森購物提供

新冠肺炎疫情衝擊台灣農漁產外銷，農委會主委陳吉仲今（20）日再次蒞臨東森購物大秀廚技，更聯手立法委員莊瑞雄、漁業署署長張致盛、全國漁會總幹事林啟滄共同出席，力薦在地優質漁產。

東森購物董事長王令麟響應農委會政策，於今日針對有「海味金鑽石」之稱的午仔魚與「珍珠龍膽」龍虎斑展開第二波強勢促銷，開賣當日即狂銷超過2,000組，兩小時熱賣8,000條魚，總重達3,000公斤。

東森購物過去曾多次助攻農委會銷售，協助台灣小農，上週搶先開賣「台東綠寶石」鳳梨釋迦，邀請陳吉仲化身一日購物專家，當日即搶售逾3,500組完銷。今日陳吉仲再次現身東森購物，化身型男主廚穿上圍裙，展現乾煎「海味金鑽石」午仔魚的好廚藝，不僅大讚午仔魚肉質細膩、味美鮮甜。

東森購物表示，東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評與回響，銷售成績輝煌。東森購物多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，運用旗下多元通路協助農漁民提升銷售，不僅讓消費者品嚐到在地好滋味，未來也將持續找尋更多台灣優質好食材，為在地農漁民盡一份心力。

農委會 漁民 疫情 陳吉仲

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