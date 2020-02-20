潤泰創新都更案 合庫銀行辦理

合作金庫銀行為落實授信公益性，攜手不動產開發巨擘潤泰創辦理以都市更新方式興建公共建設之融資案，由合作金庫銀行承作。

本都市更新案係公有土地更新，經公開甄選後由潤泰創新國際擔任實施者，更新單元位於台北市信義區犁和段三小段，嘉興街以東、崇德街以南、信安街以西及嘉興街305巷以北所圍街廓內，距捷運文湖線六張犁站約350公尺、信義快速道路約2.2公里，交通便利、生活機能佳。基地面積617.4坪，規劃興建RC造，地上12樓、地下4樓之多功能複合住宅大樓，共計116戶及平面車位98位，包含台北市警察局六張犁派出所及78戶合宜住宅，除了可以提供人民保母一個更舒適的辦公場所外，也協助台北市政府改善市民住的需求。

合作金庫商業銀行長期深耕土地建築開發融資業務，於金融業具有領導之地位，近年更在董事長雷仲達帶領下，持續協助政府推動危老及都更等政策業務，憑藉專業的金融能力、領先的市場地位、豐富的承辦經驗及金控集團資源，為客戶提供最完整的融資規劃，係企業永續發展的最佳後盾，更被列為本國5大「系統性重要銀行」（D-SIBs）之一。

合作金庫銀行辦理本都市更新融資案，除了協助市容更新及振興商圈發展外，也積極展現熱心公益、協助弱勢及善盡企業社會責任的一面，本次與潤泰創新國際合作，雙強將再次樹立都市更新業務新里程碑，再創增進公共利益及城市競爭力之新典範。