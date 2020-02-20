防疫小物深紫外線滅菌手電筒 讓口罩可重複使用

新冠肺炎疫情擴散，口罩、酒精及滅菌商品供不應求，國內廠商粲弘科技宣布，推出自行開發的「深紫外線滅菌手電筒」，並通過SGS認證及工研院功效證明，只要拿著滅菌手電筒一照，便能快速殺死物體表面的細菌、病毒，滅菌效果達到99.9%。

值得注意的是，最近口罩缺貨，業者表示，只要在口罩的裡外，用滅菌手電筒照射後，便可重複使用2至3次，讓民眾雖然一週只能取得2片口罩，在重複使用下，也能天天使用口罩。

新冠肺炎疫情爆發以來，在民眾恐慌心態下，造成口罩、酒精等滅菌商品搶購，逼得政府出面控管口罩與酒精的販售及配給。

粲弘科技副總經理吳書豪表示，粲弘開發的「閃電275隨身滅菌手電筒」，是將深紫外線275nm以芯片(稱UVC)方式安裝於應用商品，以距離1公分透過UVC照射1秒，便能將產品的表面細菌、病毒瞬間殺死。使用UVC的秒殺滅菌方式，在這次疫情爆發後更顯重要，而UVC的殺菌效能在生活用品的開發上，預期也會成為追逐的重點目標。

三年前，吳書豪帶領研發團隊，與日本國際大廠DOWA團隊共同研發的UVC芯片，採用全無機封裝技術，並取得多國(美國、日本、台灣、中國)發明專利技術。

至於如何分辨產品的功效，市面上紫外線波常見為390nm或365nm，專家解釋，波長390nm的產品是完全無法殺菌，通常做為驗鈔筆使用；波長365nm的殺菌功能有限，照射時間要長達2小時，普遍使用在嬰兒奶瓶滅菌器。

而這次粲弘開發出來、使用波長更短的275nm深紫外線隨身滅菌手電筒，訴求以距離1公分、透過UVC照射1秒，即可完成秒殺細菌。

吳書豪指出，「閃電275隨身滅菌手電筒」已通過SGS滅菌效果認證，可有效殺死細菌99.9%，而使用的UVC芯片，更經過工研院國家度量衡標準實驗室檢測，證明其功效更高，芯片壽命更長。

尤其，「閃電275隨身滅菌手電筒」體積不大，就像一般手電筒形式，攜帶方便，讓民眾不只居家能使用，到戶外或餐廳，更能隨手取出，立即滅菌消毒。

吳書豪說，滅菌手電筒可以應用在任何材質的物品上，包括電梯按鈕、手把、廁所馬桶、餐具、水杯等等，甚至是最近大缺貨的口罩，只要在口罩的裡外，用滅菌手電筒照射後，便可重複使用2~3次，在民眾一週只能取得2片口罩下，進行重複使用，也能天天戴口罩。

連同在酒精缺乏的狀況下，也能將物品初步擦拭後，再用滅菌手電筒快速照射，有效進行防疫工作。

目前，與滅菌相關的產品，變成家家戶戶的必需品，而滅菌手電筒已熱銷上千隻，為因應新冠肺炎的家戶防疫工作，粲弘已擴大產線，全力生產中，而廠商現貨也被預訂一空，看好滅菌手電筒的銷售狀況，粲弘將採預先下訂、陸續出貨的方式，讓民眾盡快取得有效滅菌工具，對抗新冠肺炎。

UVC滅菌的效果好、速度快，除了這次的滅菌手電筒之外，業者也持續開發相關應用商品，下一波將會推出「UVC隨身淨水器」。吳書豪說，隨身淨水器是未來開發重點，與滅菌手電筒一樣，都是採用波長275nm的UVC芯片，透過滅菌艙照射，讓水流通過進行滅菌。