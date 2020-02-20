機捷A7園區90公頃開放投資 即日起抵減營所稅

桃園市政府為提供國內廠口或台商回流需求土地，市府經濟發展局今天下午表示，桃園市完成規畫開發龜山區機場捷運A7站園區包括A7產專區、乙種工業區、商業區及住宅區約90公頃土地，可供台商回流或國內廠商進駐投資，今天公告進駐該園區廠商即日起享有投資抵減營所稅百分之十五優惠，該園區預計投資額超過42億元、未來廠商進駐可創造約2000個工作機會，帶動國內新一波投資、就業發展。

桃園市府經發局表示，桃園、新北市政府共同研擬「有利於林口新市鎮發展產業適用範圍」，將桃園、新北交界畫定包括機場捷運A7站園區、工一工業區、影視旗艦區、國際媒體發展區、林口新創園5處具發展潛力基地，總共約183公頃土地，其中桃園市部分規畫的機捷A7站園區的產專區、乙種工業區、商業區及住宅區約90公頃土地完成開發，未來可導入電子零組件製造業、一般儀器製造業、機械設備製造業、倉儲業等12項產業廠商申請投資進駐。

市府經發局表示，為鼓勵廠商進駐投資，凡是投資經營「有利於林口新市鎮發展產業適用範圍」產業及廠商，均可依桃園市政府辦理「林口新市鎮產業引進稅捐減免獎勵作業要點」申請投資稅捐抵減，機捷A7站園區進駐投資設廠廠商，第1年至第5年申請者享有抵減營所稅百分之十五優惠、第6年至第10年申請者抵減優惠百分之七點五，第11年起才不給優惠，希望有意投資的回流台商或國內廠商進駐，根留台灣。