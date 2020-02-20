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管理錦囊／貫徹企業文化 強化價值信念

經濟日報 / 劉滄碩

企業文化是用來執行，不只是標語和口號。企業文化的形成，企業主絕對扮演關鍵角色。企業文化的底蘊其實就是企業主的價值觀，尤其規模不大時，企業主的決策、想法，重視的精神、指標、價值，乃至於重用誰、開除誰、工作任務、薪資、獎金分配等決策，都會影響到員工對於公司的看法。

當公司遭遇困難時，企業主是堅定信念帶頭衝，還是開始抱怨？員工犯錯時是一肩扛起，還是馬上斥責、推諉責任？這些一點一滴地累積就會形成企業文化。一般來說，企業文化的形成的關鍵步驟可分為：

一、價值觀確立：看似簡單，但是關鍵在於「符合」企業主價值觀。有個有趣的例子，朋友公司的老闆，每年都說應該發更多紅利給業務，鼓勵他們更積極出擊，但是到年底總會推諉公司營運不佳，發不出紅利，且當有業務提出創新想法時，常以「我們再想想看，是不是有更周全的做法…」的說法做結論。這位企業主明明想掌權卻又保守，與公司訂定出的企業文化大相徑庭，久了自然沒人當做一回事！

二、確立符合價值觀的具體行為：價值觀、企業文化，會讓大家覺得形而上無法落實，差在於沒有「具體行為」的擬定說明，例如「對客戶要有愛」，大家可能有不同的認知，到底怎樣才算有愛呢？如果將這個句子化為：「客戶生日要送上訊息問候」、「客戶有抱怨時，不要先急著回應與否定」等，愈能夠將抽象概念轉為可依據的具體行為，就能愈能幫助員工理解與落實。

三、持續傳遞與適當獎勵機制：此階段與第二階段相輔相成，有具體行為的規畫後，當員工符合具體行為，就需有適當的獎勵機制，讓大家知道該行為是「對的」，一方面激勵員工，一方面也強化大家對於企業文化的認知和一致性。

四、更新與修正：企業文化並非訂立後就無法變更，隨時都要與時俱進，尤其現在世代資訊變化過快，許多具體行為都可能因網路社群、媒體、資訊、科技工具而有所不同，需要適當做出應變。

企業文化的形成，絕不是訂定口號、標語後自然形成，企業主必須不厭其煩的花費時間與主管、員工溝通，傳達自己的理念與價值觀，同時言行一致、身體力行，才能讓企業文化貫徹，並在每個行為、決策中，潛移默化深植每位員工心中，進而建立強而有力的信念與企業文化。

（作者是天長互動創意有限公司執行長）

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