策略經營／中小企抗疫 聚焦核心業務 撐過寒冬

暢銷作家哈拉瑞在《人類大命運：從智人到神人》一書中提到，幾千年來不管是中國人、印度人或是埃及人，都面臨著同樣的三大問題：饑荒、瘟疫、戰爭。大家原以為這三項隱患已逐漸遠離，孰知伴隨新冠肺炎的疫情日漸嚴重，給世界各國帶來偌大的危機。 面對新冠肺炎疫情衝擊，企業應把握機會重新審視公司資源，妥善因應。 中新社

疫情嚴峻 衝擊產業營運

日前，更在台灣發生第一起死亡案例，不但讓社會大眾感到人心惶惶，許多企業主也開始擔心能否安然度過這個寒冬？

新冠肺炎疫情普遍對產業界帶來巨大的衝擊與影響，雖然行政院已經編列特別預算因應，初步匡列新台幣600億元的紓困措施，但很顯然並不是所有產業都能雨露均霑。

企業界該何去何從，無疑將會影響許多家庭的生計，已然成為社會大眾關注的焦點。

業務盤點 做好財務規畫

對企業主來說，除了認清當今社會的發展趨勢，首要之務便是做好財務規畫，並提升企業本身的業務和所有員工的學習能力，方能審時度勢並採取相應的對策。

根據《2019年中小企業白皮書》的資料顯示，2018年台灣中小企業家數為146萬6,209家，占全體企業總數的97.64%，顯見台灣的產業結構主要係以中小企業為主。

可想而知，中小企業的根基往往不如大企業穩固，若想化解危機，首先必須做好財務規畫，確保企業的帳面上有一年（至少也要有半年）的現金儲備，以維持公司的基本營運，不至於影響員工工資的發放。

其次，正所謂「危機就是轉機」，既然此番新冠病毒疫情危機已經不可逆，企業主不妨盡快盤點公司業務，針對貴公司的所有業務與人力、物力進行有效核實。

根據「帕雷托法則」（Pareto Principle），約僅有20%的變因操縱著80%的局面。所以，請把貴公司大多數的心力和資源聚焦在核心業務上，至於那些「食之無味，棄之可惜」的非主力業務項目，則可視情況大刀闊斧地刪減或調整，待未來景氣好轉再行恢復。

異業結盟 靈活布局因應

受到疫情肆虐的影響，國內諸多產業受到波及，但也有如電商、遊戲、影音和線上學習等業者受惠。不少新零售業者都已經進入訂單繁盛期，許多知名餐廳也改弦易轍開始改推外賣服務，充分展現台灣中小企業為了求生的靈活性。

另外，為了共體時艱，異業之間的結盟與合作也是可行方案。好比阿里巴巴集團旗下新零售平台盒馬鮮生，就宣布與北京心正意誠餐飲有限公司旗下品牌雲海肴達成人員合作的共識，讓雲海肴在北京、上海、杭州等地超過400名員工得以先到盒馬鮮生工作。

除了攘外的工作要做好，安內也很重要。建議各位企業主或高階主管，應把握機會重新審視貴公司的人力資源以及員工編制，可以利用這段期間好好加強數位轉型的布局，並妥善規畫相關同仁的學習進修計畫，以確保企業得以永續經營，並擁有強健的體質以及最有效的戰力。

（作者是內容駭客與寫作酷網站創辦人）