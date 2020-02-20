聽新聞
test
0:00 / 0:00

業務最前線／利他才是利己

經濟日報 / 吳育宏

源自中國武漢的新型冠狀病毒疫情爆發後，口罩頓時間變成珍貴的防疫物資。正常情形下，台灣所有口罩工廠的日產能不足400萬片，以台灣2,300萬人口來計算，每人每周分配到的口罩不到兩片，數量嚴重不足。

其實口罩不足的狀況不只發生在台灣，大部分國家都面臨同樣的問題，因此在各地普遍造成人人瘋搶口罩的亂象。以疫情控制的整體角度來看，數量有限的口罩要如何分配，對一個國家或地區是最合理、最有利的呢？

簡單來說，就是把這些口罩優先送給第一線防疫人員，以及身體虛弱或已經生病的患者。因為他們才是病毒突破防線、大量傳播的高風險族群。

把口罩分配給真正需要的人，一個國家的疫情才會獲得控制，最終受益的是這個國家的每一個人，這樣的邏輯再清楚也不過。然而，當這件事分散到許多「個人」來思考時，便不是這麼一回事了。

若是每個人都只想著保護自己，不顧他人的需求，口罩就會集中在那些「搶得到」的人，而非「真正需要」的人手上。一旦醫療人員和病患缺少足夠的防護，疫情失控受害的會是所有國民，包括當初那些爭搶口罩、造成分配不合理的人。

因此，疫情考驗的不只是公共衛生體系的健全與否，也考驗公民的素養。愈多人只想著「利己」，一窩蜂的爭搶甚至囤積口罩，疫情就愈容易出現破口，到頭來反而變成「害己」；愈多人想著「利他」，以整體社會大眾的利益著想，疫情控制就愈穩定，最終還是回到「利己」。

過去我很喜歡用這樣的比喻，來定義業務人員的格局高低。小格局的業務人員只想著「利己」，念茲在茲的都是個人利益，沒有把團隊、客戶擺在第一順位，職場和商場的路愈走愈狹窄；大格局的業務人員想的是「利他」，總能幫助組織、幫助客戶變得更好，自己當然也得到豐厚的回饋。所以格局的大小，決定一名業務人員能創造多少利益。

在口罩短缺的情況下，多一些人心存「利他」，資源的分配就會更合理，台灣的防線就更堅強，而這個利益是回歸到每個人身上。我認為，這就是「利他才是真利己」的意涵。

（作者是「立本台灣聯合會計師事務所（BDO）」副總經理暨業務行銷管理顧問部門負責人）

口罩 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

佛心！台南康那香董座發送口罩 這區學生和老人受惠

李嘉誠私人飛機親自押運防護衣送回香港給醫護人員

日本前首相捐100萬片口罩給大陸 網友氣炸怒批國內都買不到了

影／台南地檢署偵辦口罩囤積 一旦屬實可處7年以下徒刑

相關新聞

foodpanda設商城 攻生鮮外送

生鮮、生活雜貨零售業者突破實體店限制，爭取網購商機和時效性。全台最大即時外送平台foodpanda 昨（19）日推出主打生鮮雜貨外送服務的「熊貓商城」正式上線。

管理一點靈／領導第一步 帶領員工

領導的第一步並非提出願景，而是帶領員工面對殘酷事實，並採取行動。

連鎖效應／掌握四個數字、一個成本

企業必須具備自我診斷的能力，尤其在營業的最前線。將業務或營運單位編制成一個個小型團隊，有利於組織的活性化，容易統計、比較與分析成果，更能預防大企業病。

管理錦囊／貫徹企業文化 強化價值信念

企業文化是用來執行，不只是標語和口號。企業文化的形成，企業主絕對扮演關鍵角色。企業文化的底蘊其實就是企業主的價值觀，尤其規模不大時，企業主的決策、想法，重視的精神、指標、價值，乃至於重用誰、開除誰、工作任務、薪資、獎金分配等決策，都會影響到員工對於公司的看法。

業務最前線／利他才是利己

源自中國武漢的新型冠狀病毒疫情爆發後，口罩頓時間變成珍貴的防疫物資。正常情形下，台灣所有口罩工廠的日產能不足400萬片，以台灣2,300萬人口來計算，每人每周分配到的口罩不到兩片，數量嚴重不足。

策略經營／中小企抗疫 聚焦核心業務 撐過寒冬

暢銷作家哈拉瑞在《人類大命運：從智人到神人》一書中提到，幾千年來不管是中國人、印度人或是埃及人，都面臨著同樣的三大問題：饑荒、瘟疫、戰爭。大家原以為這三項隱患已逐漸遠離，孰知伴隨新冠肺炎的疫情日漸嚴重，給世界各國帶來偌大的危機。

桃機董座退休 林國顯暫代

桃園機場公司董事長王明德3月初將屆齡退休，行政院批示「不延任」，交通部長林佳龍昨（19）日簽發公文，由民航局長林國顯暫時兼代董座一職，27日召開董事會，正式交接。

微風拚粉絲經濟 櫃商變網紅

微風集團積極進行數位轉型，旗下微風數位董事長張怡玲昨（19）日表示，今年初入主粉絲經濟系統市占第一名的伊洛帕科技，要在上半年推動百貨創舉「品牌廠商共享經濟」，並結合網紅社群概念，要幫櫃商成為「會賣東西的網紅」，後台管理和出貨全由微風協助，讓廠商無後顧之憂，提高消費者黏著度。

新冠肺炎疫情衝擊 歌詩達郵輪發出3月台灣母港航次退票通知

新冠肺炎疫情持續擴大，在鑽石公主號發生群聚感染下，旅客對於郵輪產生莫名恐懼感，致使郵輪營運大受衝擊，哥斯達郵輪今（19）...

不受疫情影響 離岸風電鋼鐵廠營運增溫

不受武漢肺炎疫情影響，離岸風電族群營運逐步加溫，世紀鋼（9958）離岸風電生產基地-台北港，機械設備已進入測試階段，預計...

疫情燒／東京食品展照辦 我參展成長24%

新冠肺炎疫情嚴峻，東京馬拉松官方宣布取消3萬8000人的一般跑者組別，同樣是日本3月大事的東京食品展，外貿協會表示，目前所知仍將如期於3月10日舉行，台灣方面今年有180家知名品牌參展，還較去年成長了24%。

工研院+楊森藥廠 攻癌症精準醫療

國際嬌生集團旗下楊森藥廠，看中台灣生醫創新研發能量，在經濟部技術處的支持下，展開「台灣─楊森合作計畫」，去年宣布由楊森與經濟部共同提供三年100萬美元的研究經費，讓楊森與工研院共同研發「雙效免疫治療藥物開發技術」。

熱門新聞

學起來！這群人如何一年勞退分紅百萬

桃機董座王明德丟官 民航局長林國顯暫代

蘋果「疫」拉警報 法人砍鴻海目標價到75元

不動產開春第一炮 興富發83億元搶下台中七期地王

沒人很苦、來了怕毒 飯店大咖：至少再慘半年

台新Richart推3.88%高利美金定存 不到二小時搶光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。