業務最前線／利他才是利己

源自中國武漢的新型冠狀病毒疫情爆發後，口罩頓時間變成珍貴的防疫物資。正常情形下，台灣所有口罩工廠的日產能不足400萬片，以台灣2,300萬人口來計算，每人每周分配到的口罩不到兩片，數量嚴重不足。

其實口罩不足的狀況不只發生在台灣，大部分國家都面臨同樣的問題，因此在各地普遍造成人人瘋搶口罩的亂象。以疫情控制的整體角度來看，數量有限的口罩要如何分配，對一個國家或地區是最合理、最有利的呢？

簡單來說，就是把這些口罩優先送給第一線防疫人員，以及身體虛弱或已經生病的患者。因為他們才是病毒突破防線、大量傳播的高風險族群。

把口罩分配給真正需要的人，一個國家的疫情才會獲得控制，最終受益的是這個國家的每一個人，這樣的邏輯再清楚也不過。然而，當這件事分散到許多「個人」來思考時，便不是這麼一回事了。

若是每個人都只想著保護自己，不顧他人的需求，口罩就會集中在那些「搶得到」的人，而非「真正需要」的人手上。一旦醫療人員和病患缺少足夠的防護，疫情失控受害的會是所有國民，包括當初那些爭搶口罩、造成分配不合理的人。

因此，疫情考驗的不只是公共衛生體系的健全與否，也考驗公民的素養。愈多人只想著「利己」，一窩蜂的爭搶甚至囤積口罩，疫情就愈容易出現破口，到頭來反而變成「害己」；愈多人想著「利他」，以整體社會大眾的利益著想，疫情控制就愈穩定，最終還是回到「利己」。

過去我很喜歡用這樣的比喻，來定義業務人員的格局高低。小格局的業務人員只想著「利己」，念茲在茲的都是個人利益，沒有把團隊、客戶擺在第一順位，職場和商場的路愈走愈狹窄；大格局的業務人員想的是「利他」，總能幫助組織、幫助客戶變得更好，自己當然也得到豐厚的回饋。所以格局的大小，決定一名業務人員能創造多少利益。

在口罩短缺的情況下，多一些人心存「利他」，資源的分配就會更合理，台灣的防線就更堅強，而這個利益是回歸到每個人身上。我認為，這就是「利他才是真利己」的意涵。

（作者是「立本台灣聯合會計師事務所（BDO）」副總經理暨業務行銷管理顧問部門負責人）