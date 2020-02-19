台灣新創愛微科研發體溫貼片 搶進大陸防疫商機

近期新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，成為全球社會和經濟的挑戰。台灣新創iWEECARE愛微科所開發的世界最小體溫量測貼片Temp Pal添寶與雲端體溫監測系統，可以雲端大量監測多位患者體溫，不需要專人量測，因此獲得來自中國、日本代理商洽詢合作，將供應大量體溫貼片產品與整合雲端體溫監測系統協助當地防疫工作，目前已出貨南京協助隔離檢疫工作，並即將運用於武漢的防疫醫院中，期望透過最新科技大幅降低感染醫護人員風險，減緩醫院與檢疫的超量人力負擔。

愛微科執行長曾軍皓表示，Temp Pal添寶是世界上最小的連網智慧體溫計，可提供自動、遠距、連續監測體溫與預警的功能。運用台灣微小化技術打造高感應度的體溫感應軟片僅郵票大小，貼附在腋下皮膚即可長時間透過藍牙傳輸體溫資料至手機APP與雲端後台，呈現即時溫度變化，並可設定警示，在開始發燒時立即進行醫療處置。

在運用於醫療院所與隔離檢疫區方面，利用貼片與監測系統，一人可監控上百位病患或高風險族群的體溫，減少醫療人員與病患接觸頻率，降低傳染醫護風險，並舒緩醫護人力負擔。目前即將出貨中國武漢，用於當地防疫醫院病患的體溫監測。

在運用於居家隔離方面可以讓政府或防疫單位遠端從雲端大量監控居家隔離或檢疫人士的體溫，不需派人上門量測，有發燒症狀可第一時間掌握並進行處置。目前已出貨至中國封城的南京市，協助居家隔離的雲端體溫監測工作。

愛微科目前打入東南亞最大的私人醫院集團，在泰國各城市有40家分院，去年底開始採用Temp Pal Group System（添寶群體監測體溫系統）。以往平均每4小時護理人員要量測病患正常體溫一次，體溫異常者則每1小時需量測一次，採用Temp Pal群體監測體溫系統後，智能體溫貼片每次充電可使用長達36小時，每日最高可減少23次的體溫量測頻次，估計省下每日每單位護理人員2.5小時以上的時間。