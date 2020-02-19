世貿婚紗家具展層層防疫 貿協8招打強心針

新冠肺炎疫情延燒，民眾出門逛展覽擔心群聚感染風險，外貿協會指出，已積極協助國內會展業者8招共同防疫，2月21日起陸續有婚紗珠寶、家具、藝術、寵物及連鎖加盟展在世貿一館如期展出，請民眾安心。

貿協表示，各項展覽皆要求會展活動主辦單位的第一線工作人員全程配戴口罩、每日量測額溫2次、定時消毒展位，同時在世貿一館展館主要入口處架設紅外線感測儀，加上酒精噴灑、額溫量測、增加空調換氣頻率、加速室內空氣循環等防護措施，以期建構安心逛展購物的環境。

例如「2020台北婚紗珠寶大展」將於21日登場，業者表示，因今年適逢西元2020年諧音「愛你愛妳」，預約看展的結婚新人達1500對，較去年同期大幅成長三成，熱度不減，主辦單位也將在展場入口設置「次氯酸水噴霧機」來加強防疫。