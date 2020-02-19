台資百貨大洋15家百貨 已有7家恢復營運

台資百貨大洋-KY（5907）今（19）日針對新冠病毒疫情發展，依現況更新大洋百貨各店開業狀況，目前有七家百貨已經試行恢復營運；除了南京大洋百貨江北店將在20日試行恢復營運，其餘七家主要分布在武漢、合肥和重慶等百貨尚待地方政府通知。

大洋表示，衡陽大洋百貨、福州中城大洋百貨、福州大洋百貨、福州大洋天地百貨、嘉瑞興商業管理（地下街）、泉州大洋百貨已試行恢復營運；南京大洋百貨已於19日試行恢復營運，南京大洋百貨江北店預計於20日試行恢復營運。

大洋19日股價以22.4元平盤作收。

武漢中山大洋百貨、武漢光谷大洋百貨、武漢龍陽大洋百貨、宜昌大洋百貨與十堰大洋摩登購物中心、合肥大洋百貨、重慶大洋百貨尚待地方政府通知。

大洋提到，公司隨疫情發展，各門店積極拓展網路銷售推廣，並且不間斷經營社群網路粉絲團，並加強店內之消毒清理與防護措施，於重新開業時，以確保員工與顧客之健康為第一要務，提供安全的購物環境。

至於新冠肺炎病毒疫情對於公司業務之影響程度，大洋表示，因仍在防疫階段，實際影響期間與範圍仍不確定，如有進一步資訊將發布訊息公告。