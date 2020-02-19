泰鼎自結今年1月每股賺0.21元 去年賺4.46元

新冠肺炎疫情嚴峻，東京馬拉松官方宣布取消3萬8000人的一般跑者組別，同樣是日本3月大事的東京食品展，外貿協會表示，目前所知仍將如期於3月10日舉行，台灣方面今年有180家知名品牌參展，還較去年成長了24%。

2020-02-19 14:43