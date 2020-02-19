泰鼎自結今年1月每股賺0.21元 去年賺4.46元
台商泰國第一大PCB廠商泰鼎-KY（4927）今（19）日應主管機關要求公布自結數，自結1月單月每股自結稅後純益（EPS）約0.21元，至於累計去年全年自結每股稅後純益則約為4.46元，較前一年度5.45元衰退。
泰鼎公布自結顯示，今年1月淨利約3,900萬元，年減53.9%，單月自結每股稅後純益約0.21元，不過因為去年第4季基期較低，單月自結獲利表現仍接近去年第4季單季的0.22元。
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