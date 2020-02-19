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賀寶芙舉辦國內外專家免費線上講座 免疫抗疫動起來

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

新冠病毒COVID-19疫期延燒全民警戒，美商賀寶芙(Herbalife Nutrition)呼籲，注重飲食、提升自體免疫力才是防禦王道。賀寶芙資深營養師林若君以飲食保健的專業角度建議，攝取足夠的維它命A、C、D、E、β -胡蘿蔔素和鋅，維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，鞏固免疫系統的第一道防線，是確實守護自體防護力的關鍵。

美商賀寶芙支持防疫，調整諸多企業活動，除了年度萬人大型聚會延期，同時邀請國內外專家開辦免費線上營養講座提升全民健康知識，防疫總動員大家一起來。

美商賀寶芙總經理陳昭良表示，除提供第一線客服、儲運人員充足口罩，保護員工與到訪客戶之健康，賀寶芙也取消萬人年度(室內)會員大會。此外，賀寶芙更積極推廣免疫力衛教知識宣導，將每週定期舉辦的二場實體營養講座改為線上進行，歡迎全民免費參加。2/22日講座「認識新冠病毒加強防疫」，將邀請台大食品科技研究所所長潘敏雄、賀寶芙榮譽科學長Steven Henig 博士，期望藉由講師們在飲食保健與疾病預防領域的專業知識，幫助民眾更有效提升自我免疫保護力。

賀寶芙營養師林若君表示：皮膚和黏膜是人體第一道、也是最大的防護體，皮膚、呼吸道、以及腸道是抵抗病原的最前線，這道防線直接影響疾病發生的機率，平時照顧好免疫系統，對傳染病防禦尤其重要。林若君建議民眾可充足攝取以下幾種營養素提升自體防護力：

一、維它命A、C、D、E、β -胡蘿蔔素和鋅：

維它命A和β -胡蘿蔔素能維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，鞏固免疫系統的第一道防線，妨礙細菌和病毒入侵。維它命C、E是重要的抗氧化劑，來幫助維持細胞膜和呼吸道黏膜組織的完整性以隔擋外來病菌。研究也顯示血液中維它命D的含量會影響呼吸道感染的機率；而攝取足量的鋅能使細胞正常複製，有助皮膚和黏膜的生成。

二、優質蛋白質：

免疫系統需要蛋白質才能正常運作，不僅是構成身體細胞、白血球和抗體的主要成份，也是修補受損組織、黏膜修復和維持免疫機能的主角。

林若君營養師指出，成年人依生活型態的每日蛋白質建議攝取量為每公斤體重0.8-1.2公克，平均一天的蛋白質攝取量約60公克必須平均分配於三餐，每餐約需攝取20公克。(註：雞蛋一顆約含有7公克蛋白質)。若顧忌肉類蛋白質的飽和脂肪和膽固醇，大豆蛋白所含的蛋白質高達36%，相較於其他植物，大豆蛋白質含有完整的必需胺基酸，且無論是生物價、淨蛋白質利用率和蛋白質效率比，是非常優質好吸收的蛋白質來源。

三、益生菌：

免疫系統有70%是在腸道，補充益生菌有助於調整腸道生態，經醫學證實能保護腸道黏膜, 進而提升自我保護力。

四、綠茶：茶葉讓身體免疫系統產生對抗感冒病毒、抑制病菌。臨床研究發現，每天喝5杯茶者，比起沒有飲茶者，能趕走10倍以上的感冒病毒。其中以綠茶的兒茶素含量最高，兒茶素能夠覆蓋在突起的粘膜細胞上，防止病毒和粘膜結合。

現代人忙碌的生活節奏，往往無法兼顧均衡飲食。賀寶芙營養師林若君也建議：早餐可選擇富含優質蛋白質奶昔豐富早餐，方便快速幫助肌肉生長和提供能量，奠定一日的活力；三餐若無法完整攝取上述幾種營養成分，準備的營養補充品隨「食」補充防禦力。此外，建議飲水時能增加含有維它命B、C等植物萃取營養的發泡飲品或是來源安全認證的茶飲，補充水分同時維持能量代謝。

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