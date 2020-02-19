櫻花季來了！蝦皮購物春季關鍵字熱搜成長五成
隨著3月的到來，全台櫻花逐漸綻放，景物顏色從冬季沉重的色調轉換成輕柔粉嫩的春色。蝦皮購物觀察發現，自2月入春起，「春天」關鍵字搜尋量較1月成長五成、「櫻花」關鍵字搜尋量較1月成長二成；同為粉嫩少女心代表「草莓」的相關搜尋也在2周內成長近六成，可見春天果然是少女的季節。
盤點站上櫻花、草莓相關熱銷商品，蝦皮指出，以零食甜點最為熱賣，其次為粉色系相關居家用品以及粉色系服飾單品。零食甜點類站上最熱銷商品為草莓盒子蛋糕、草莓爆米花、櫻花奶油洋芋片以及鹽漬櫻花等；其中適合拿來做水信玄餅、泡花茶的鹽漬櫻花搜尋度近一週大幅成長270%，為近期爆紅的櫻花商品。
「郊外野餐」成為春日避免人擠人的出遊規劃，在櫻花樹下享受浪漫氛圍的同時，蝦皮建議，不妨準備櫻花野餐墊、櫻花野餐袋、草莓水杯等粉嫩系產品，和絕美景色相呼應；而想在家度過櫻花季的朋友，也可購入櫻花掛布或是櫻花香氛片，為家中增添春日氣息。
此外，因近日民眾健康防護意識提高，櫻花口味乾洗手、抗菌擦拭布等可隨身攜帶的消毒產品，也是受到消費者歡迎的品項，讓消費者在抗菌之餘，同樣能應援櫻花季。
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