不動產開春第一炮 興富發83億元搶下台中七期地王

不動產開春第一炮！去年底雨衣龍頭達新工業決定釋出台中精華地段土地，委託戴德梁行進行標售，該基地位於台中大遠百旁、坪數2,593坪，底價落在72.358億元，今(19)日開標結果有多組投資方搶標，最終由興富發以83.7589億元搶下，溢價率達15.76%，寫下七期土地總價新高紀錄。

素有「台中七期地王」的達新工業，去年底決定將名下2,593.47坪、底價72.358億元土地釋出。據悉，有多組投資人躍躍欲試，新光金控本月18日也公告，核心子公司新光人壽董事會決議，擬投資國內不動產。

不過，今日開標結果，是由興富發以83.7589億元搶下，溢價率達15.76%，每坪土地價格落在323萬元。

戴德梁行先前指出，達新工業這塊的商用土地，容積率650%，具備86米大面寬，臨台灣大道，且左鄰台中大遠百、右鄰預計興建32層的網銀國際企業總部，為地王級珍貴地塊，可作為企業世代傳承之作，亦具備規畫大型飯店、百貨商場或頂級商辦開發條件。

事實上，看準七期發展潛力，開發商去年積極搶地，2019年全年七期土地交易總額飆破150億元，交易面積超過7,000坪，其中豐邑建設購入市政路與河南路口的2,493坪土地，成交總金額即達66.5億元。

除豐邑外，包含聯聚、寶輝、興富發、國泰建設等大型建商，亦持續獵地備糧，今年則延續去年建商獵地升溫，今年開春再迎標脫喜訊。