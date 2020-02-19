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微風人力調整已函覆說明 北市勞動局：若未違規就備查

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
微風集團傳出要裁員近3成。圖／本報資料照
微風集團傳出要裁員近3成。圖／本報資料照

新冠肺炎疫情延燒，微風廣場傳出將大解人力，被台北市勞動局要求，最晚在今（19）天說明，微風廣場表示，今天已函覆北市府說明，強調此波人力調整，會遠低於三成，且過程會完全符合規範。

對此，台北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，她目前還沒看見微風廣場的公文，可能才剛遞送進來，晚點會了解公文內容，才能進一步釐清，但若微風廣場的說明，主要是人力調整、沒有違法，北市府就是備查。

施貞夙表示，資方不是不可以裁員，若只是平常人力盤整，或認為勞工不適任、要資遣，必須符合「勞基法」第11條規定，除了資遣費必須算清楚，且應於勞工離職10天前通報勞動局，就符合相關規範。

根據北市府資料，至去年11月為止，微風廣場旗下員工共245人、微風超市員工168人，如今微風廣場強調，此波人力調整，會遠低於三成。

施貞夙指出，是否符合大量解僱，必須判斷員工人數，例如微風員工超過500人，若一天解僱80人，或2個月內解僱100人，達到上述解僱規模，就是大量裁員，這必須由微風解釋，稍後也會看公文內容。

微風 資遣費 裁員
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