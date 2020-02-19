新冠肺炎疫情衝擊 歌詩達郵輪發出3月台灣母港航次退票通知

新冠肺炎疫情持續擴大，在鑽石公主號發生群聚感染下，旅客對於郵輪產生莫名恐懼感，致使郵輪營運大受衝擊，哥斯達郵輪今（19）日表示，因目前疫情狀況及相關地區的政策尚未明朗，為顧及遊客相關權益，很遺憾地宣佈取消歌詩達郵輪旗下歌詩達新浪漫號及歌詩達威尼斯號於3月台灣母港出發的航程。

歌詩達郵輪說，針對 2020年3月31日前出發的航次提供退票（款）安排，退款者全額退還船票及港務稅，需要退票旅客可於即日起洽詢原訂購旅行社並提供相關旅遊文件以處理後續退款事宜。

哥斯達郵輪指出，有鑑於近期新冠肺炎疫情迅速發展，為保障全體遊客與工作人員的安全與健康，歌詩達郵輪持續加強防疫措施，以確保所有旅客與工作人員的最大安全保障。歌詩達郵輪已暫停接收以下人士登船，不論任何國籍：

一、出發前14天內曾經出入、途經或停留中國大陸、香港、澳門地區的遊客及工作人員。

二、出發前14天內曾接觸已確診或疑似感染新型冠狀病毒肺炎的旅客及工作人員。

歌詩達郵輪重申，船隊保持最高的預防性衛生和環衛標準，所有旅客與工作人員的健康與安全，一直是歌詩達郵輪的最高首要原則，我們將持續與各國政府及各地醫療機關合作，如有最新訊息，我們將隨時進行更新與通知。我們再次感謝您選乘歌詩達郵輪，期待下次再為您服務。