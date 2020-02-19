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永安石斑銷大陸受挫 養殖戶爭取免息貸款延長到一年
受新冠肺炎影響，主銷大陸的高雄永安石斑魚，即使能運銷到大陸港口，恐也送不到市場，漁業署目前計畫提供漁民半年免息貸款紓困，立委邱志偉建議貸款期限可拉長至一年，比較實惠。
永安區石斑魚年產量約1.1萬公噸，7成外銷大陸，3成內銷，這次碰上新冠肺炎，儘管處於銷售淡季，仍備受影響。
立委邱志偉昨邀漁業署副署長林國平到永安區漁會座談，永安區漁會總幹事黃鶯表示，目前銷往大陸的石斑魚完全動不了，活魚運到大陸的港口後，無法進一步運到市場，就算能運到市場，也沒人買。
林國平表示，漁業署針對疫情衝擊，已提出半年免息紓困方案，新舊貸款都適用，除此也推動石斑凍存，打通國內餐飲通路，讓辦桌才吃得到的石斑魚，家戶餐桌也能享用。
永安區漁會名譽理事長何擇良認為石斑魚光養殖時間就超過一年，漁業署半年免息紓困方案，緩不濟急，建議免息時間要延長至一年。
立委邱志偉表示，疫情期間他會協調國軍及國營事業團膳多採購石斑魚，也會爭取貸款免息年限延長到一年，幫養殖戶度過危機。
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