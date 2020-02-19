開百貨裁員第一槍 微風廣場：此波人力調整遠低於三成

新冠肺炎疫情持續延燒，百貨公司成重災區，先前傳出將大解人力的微風廣場，也被北市勞動局要求最晚在今（19）日說明。對此，微風廣場表示，此波人力調整，會遠低於三成。

但，不管微風廣場最終人力組織調整的幅度有多大，都已為百貨業投下核爆彈，後續衝擊仍引發矚目。

2月中傳出將大裁三成人力的微風廣場，成為百貨業在這波疫情開出人力調整的第一槍，今早微風廣場總管理處仍密集開會討論。對此，微風廣場回應，這是依例年度進行內部人力組織調整，集團及新事業體持續拓展，並招募更專業專精的人才，且此波裁員幅度會遠低於三成。

同時，微風廣場也強調，依照政府相關規定，今日已函覆台北市勞動局說明，接下來將依照2019下半年度績效考核結果，進行少數人力調整，但過程會完全符合勞動局規範。

此外，微風廣場也首度以罕見的強硬口吻發表聲明：「有關媒體報導微風集團擬裁減三成人力云云一事，實無根據的報導已嚴重影響本集團商譽、對外形象以及內部員工士氣；在此鄭重澄清為子虛烏有、捕風捉影之不實報導」。