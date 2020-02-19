快訊

台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

桃機董座王明德丟官 民航局長林國顯暫代

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
桃機公司董事長王明德3月將退休。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
桃機公司董事長王明德3月將退休。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

桃園機場公司董事長王明德3月初將屆齡退休，交通部長林佳龍今（19）日批示「不延任」，並決定由民航局長林國顯暫時兼代董座一職，27日召開董事會正式交接。

據了解，王明德曾任桃園市副市長，是現任桃園市長鄭文燦人馬，因具有工程專業背景，由鄭文燦推薦給交通部擔任董座一職，負責桃園機場滑行道、第二航廈擴建後續工程、新建第三航廈等重大工程，特別是第三航廈的規劃、興建事宜為他首要達成的任務。

由於第三航廈原規劃設計較複雜，加上國內有多起重大工程正在施工，營造廠商認為該工程難度高，且預算金額偏低，都不願投標。

因桃機運量已經爆表，第三航廈不只肩負紓解機場過度擁擠的重任，也有助於台灣發展亞太轉運中心，為此，林佳龍要求王明德在盡量不改變第三航廈更原設計下，於2月中下旬必須向交通部提出桃園國際機場第三航廈整體發包改善策略。

上周王明德向交通部提出改善策略，結果策略內容不但要簡約航廈設計，還要增加逾150億元的工程款，主持會議的常務次長祁文中請王明德說明增加這麼多工程款的原因，王明德卻無法具體說明清楚，反倒是一再強調他是工程專家，祁文中向林佳龍報告後，林佳龍決定讓王明德親自向行政院說明。

上周六王明德當面向工程專業出身的政務委員吳澤成說明第三航廈發包改善策略，吳澤成同樣詢問為何爆增150多億元經費的理由，王明德依然無法具體解釋清楚，與會官員形容他回答問題時甚至支吾其詞，讓與會人員相當訝異，行政院長蘇貞昌得知此事後，決定讓王明德如期退休，不再延任。

至於接替人選，因520總統上任時內閣將會總辭重新改組，因此，政院拍板由過去一年在華航機師罷工、長榮空服員罷工、遠航無預警停飛及新冠肺炎疫情應變表現良好的民航局長林國顯暫時兼代董座一職，並於2月27日召開董事會，正式交接。

桃園機場 林佳龍
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

業者打臉林佳龍談紓困振興做法 不如延長秋冬遊補助

新冠肺炎衝擊觀光 林佳龍：20日推出紓困條例

旅宿業撐不住放無薪假裁員 桃園3龍頭向林佳龍請命

三航廈難產 桃機董事長王明德3月屆齡不續任

相關新聞

桃機董座王明德丟官 民航局長林國顯暫代

桃園機場公司董事長王明德3月初將屆齡退休，交通部長林佳龍今（19）日批示「不延任」，並決定由民航局長林國顯暫時兼代董座一...

第三航廈難產 桃機董座王明德拔官民航局長接任

桃園機場第三航廈三度流標，交通部要求桃園機場公司2月中前交出變更設計報告，機場公司上周報交通部後，桃機提出三航廈變更設計...

不受疫情影響？東京食品展3月10日登場 台參展成長24%

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，東京馬拉松官方宣布取消3萬8,000人的一般跑者組別，同樣是日本3月大事的東京食品...

對抗不景氣 台中公園智選假日飯店加強拓展國內會員

台中第一家國際連鎖酒店品牌「台中公園智選假日飯店」新任總經理凌若茗表示，台中公園智選假日飯店今年邁入第12年，在中台灣已...

輪胎雙雄中國工廠全開工 人員沒齊稼動率仍低

輪胎雙雄正新、建大位於中國大陸工廠已全面復工，儘管取得開工許可，卡在人員無法全到位，部分員工需自主隔離14天，導致開工率...

宅經濟夯 物流地產商機來了

高力國際、仲量聯行昨（18）日同時發布亞洲商用不動產報告指出，新冠肺炎疫情持續影響，不僅短期考驗全球供應鏈，也衝擊實體零售及餐飲業、觀光旅遊、交通運輸及旅館業等，但「宅經濟」逆勢發酵，電商、倉儲物流等需求增加，甚至可能擴增、率先布局物流地產。

一艙難求 兩岸空運價飆漲六倍

電子業在新冠肺炎疫情持續下拚復工，重要電子零組件、醫材等產品搶進中國大陸等城市，但因疫情影響導致客機班次大減、機腹載貨數量緊縮，近期台灣到北上廣深運價飆漲，最高飆漲六倍，一艙難求。

急單湧…我躍亞太轉運中心

大陸逐漸復工後，不論國際或台灣的關鍵貨物都搶進大陸，除了陸廠緊急向台灣調料，國際上累積幾個月要進大陸的急單，卻因航班大砍，反而需要仰賴台灣轉運，導致台灣短時間內成為亞太轉運中心的奇特現象。

SOGO奇招 推到府鑑賞選購

全民防疫期間，遠東SOGO百貨出招搶業績，SOGO表示，將強化SOGO O2O防疫及民生商品網購服務之外，並首度推出貴婦免出門一樣可購物的到府鑑賞選購的「Store2Door」 ，以及全台免費配送的「A地購買，B地收貨」服務，即使客人少出門，也能持續衝刺業績。

SOGO百貨美食宅即便 乘機搶市

遠東SOGO百貨昨（18）日表示，為服務不出門的消費者，去年10月已經與美食外送平台Foodpanda合作，推出「百貨美食宅即便」服務。

台酒標租土地 引進綠電廠商

配合政府太陽光電政策，台灣菸酒公司昨（18）日公告釋出花蓮酒廠土地，標租土地面積約3公頃，租賃期間20年，徵求有經驗的綠電廠商進駐經營地面型太陽光電設施，預定3月4日開標。

高港拚貨櫃量 獎勵加碼

高雄港為爭取貨櫃運量，對國內外航商祭出多項新獎勵措施，包括以獎金爭取東南亞八個國家港口銷美貨櫃來高港轉運、提高轉口櫃增量補助等，以減輕新冠肺炎疫情對港口營運威脅，力拚連續第七年突破千萬TEU（20呎貨櫃）大關。

熱門新聞

業務員不當勸誘保戶解舊換新保單 國泰人壽挨罰560萬元

一艙難求 兩岸空運價飆漲六倍

群創3月分割成立子公司 尊重員工轉職意願

勞退新制分紅 最高拿百萬

沒人很苦、來了怕毒 飯店大咖：至少再慘半年

歐菲光染疫 觸控雙雄迎轉單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。