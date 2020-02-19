桃機董座王明德丟官 民航局長林國顯暫代

桃園機場公司董事長王明德3月初將屆齡退休，交通部長林佳龍今（19）日批示「不延任」，並決定由民航局長林國顯暫時兼代董座一職，27日召開董事會正式交接。

據了解，王明德曾任桃園市副市長，是現任桃園市長鄭文燦人馬，因具有工程專業背景，由鄭文燦推薦給交通部擔任董座一職，負責桃園機場滑行道、第二航廈擴建後續工程、新建第三航廈等重大工程，特別是第三航廈的規劃、興建事宜為他首要達成的任務。

由於第三航廈原規劃設計較複雜，加上國內有多起重大工程正在施工，營造廠商認為該工程難度高，且預算金額偏低，都不願投標。

因桃機運量已經爆表，第三航廈不只肩負紓解機場過度擁擠的重任，也有助於台灣發展亞太轉運中心，為此，林佳龍要求王明德在盡量不改變第三航廈更原設計下，於2月中下旬必須向交通部提出桃園國際機場第三航廈整體發包改善策略。

上周王明德向交通部提出改善策略，結果策略內容不但要簡約航廈設計，還要增加逾150億元的工程款，主持會議的常務次長祁文中請王明德說明增加這麼多工程款的原因，王明德卻無法具體說明清楚，反倒是一再強調他是工程專家，祁文中向林佳龍報告後，林佳龍決定讓王明德親自向行政院說明。

上周六王明德當面向工程專業出身的政務委員吳澤成說明第三航廈發包改善策略，吳澤成同樣詢問為何爆增150多億元經費的理由，王明德依然無法具體解釋清楚，與會官員形容他回答問題時甚至支吾其詞，讓與會人員相當訝異，行政院長蘇貞昌得知此事後，決定讓王明德如期退休，不再延任。

至於接替人選，因520總統上任時內閣將會總辭重新改組，因此，政院拍板由過去一年在華航機師罷工、長榮空服員罷工、遠航無預警停飛及新冠肺炎疫情應變表現良好的民航局長林國顯暫時兼代董座一職，並於2月27日召開董事會，正式交接。