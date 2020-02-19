不受疫情影響？東京食品展3月10日登場 台參展成長24%

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，東京馬拉松官方宣布取消3萬8,000人的一般跑者組別，同樣是日本3月大事的東京食品展，外貿協會表示，目前所知仍將如期於3月10日舉行，台灣方面今年有180家知名品牌參展，還較去年成長了24%。

貿協表示，今年的東京食品展將在3月10日至13日舉行，台灣有180家知名廠商報名參展，共計使用177個攤位，總展出面積達2,319.2平方公尺，參展廠商數較去年的145家，成長24.1%。

東京國際食品展是亞洲規模最大的專業食品展，也是台灣廠商參與程度最高的海外展覽之一，貿協歷年來幾乎都會由董事長率團參加，以去年來說董事長黃志芳就偕同農委會、原民會及五大縣市代表和參展廠商，一同前進東京，規模為展場第三大國。

貿協表示，去年東京食品展成果不錯，加上過去幾年的耕耘，建立了口碑，目前此展是國內農產和食品業重要的外銷平台，也因此今年的東京食品展吸引更多廠商參展；儘管日本受到疫情影響，但目前尚未接獲主辦單位通知要延後或者改期。