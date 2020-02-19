快訊

鑽石公主號隔離期滿 華航專機21日接回台人

第一線人員誰保護？防疫工作者的職安問題

對抗不景氣 台中公園智選假日飯店加強拓展國內會員

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
面對新冠肺炎疫情升高，飯店也規劃一系列防疫措施，除了要求員工及進出廠商全面配戴口罩，及落實體溫檢查之外，也加強主要大眾區域的清潔與消毒。 記者宋健生／攝影
面對新冠肺炎疫情升高，飯店也規劃一系列防疫措施，除了要求員工及進出廠商全面配戴口罩，及落實體溫檢查之外，也加強主要大眾區域的清潔與消毒。 記者宋健生／攝影

台中第一家國際連鎖酒店品牌「台中公園智選假日飯店」新任總經理凌若茗表示，台中公園智選假日飯店今年邁入第12年，在中台灣已打響品牌知名度，除了原有的長期商務客之外，未來也將大力推廣國際及國內會員客層。

因應陸客減少及市場轉型，凌若茗表示，飯店會積極開發日本、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞的客層，同時增加商務客比重，讓這些旅客多停留台中、長期旅宿。

凌若茗指出，洲際酒店集團(（IHG）旗下各品牌在全球擁有5,000多間酒店，會員人數非常多；加入會員，除了享有全球連鎖品牌不定期的優惠，還可以累計點數換住宿或購物，好康一籮筐。

12年前，永紅集團看好台中是許多中小企業發展群聚的重要商業重鎮，也是台灣觀光業快速發展的樞紐，因此為中台灣首家引進國際品牌的洲際酒店集團，並將其最具競爭力的智選假日品牌帶進台中。

據Hotels Magazine公布的統計數據，截至2018年底，智選假日飯店（Holiday Inn Express）全球酒店數及房間數，排名都是第一位。品牌之所以備受青睞，主要因為顧客可在預算內的價格得到完善服務，且品牌標準架構完整，忠實愛好者遍佈全球。

最近，台中公園智選假日飯店新聘凌若茗為總經理。凌若茗在飯店業擁有超過20年的資歷，包括參與籌備台北Mega50的餐飲暨宴會，並歷任文華東方宴會業務協理、六福皇宮宴會業務協理、台北香格里拉遠東國大飯店業務協理等職。

台中公園智選假日飯店位於百年歷史的台中公園旁，共計168間客房，附設購物商場－「日曜天地」精品折扣中心。

飯店以簡潔及舒適為設計風格，標榜便捷的地理優勢、物超所值的住宿品質，以及最具競爭優勢的價位，提供給注重時間理念及長期出差的旅客最佳選擇。去年飯店進行餐廳大改裝，提供更完整的餐飲服務，讓外籍遊客更輕鬆的品嚐台式美食。

凌若茗表示，台中擁有豐富的人文歷史、美食、景點，以及集結各類大型的節慶活動，如台中燈會、大甲媽祖遶境、馬拉松賽事、爵士音樂節、國際舞蹈嘉年華等。

此外，計畫在年底開通的捷運綠線，及台中國際航線的新增，台中也成為具有潛力發展成全球觀光旅遊重鎮之一。凌若茗說，知名網路旅遊預訂平台KLOOK調查顯示，台中在2020年全球即將爆紅的旅遊目的地Top 10排名第八，印證台中觀光即將起飛。

對此，飯店將提供在地旅遊地圖及旅遊諮詢服務，以促進旅客在台中的深度旅遊體驗，讓台中公園智選假日飯店躍升為休閒旅遊者的首選住宿之一。

台中公園智選假日飯店近年來以長期商務客為主要客層，目前商務客約占30%、團客17%，其餘散客中，會員占50%。最近台中有台中港推動風機零組件製造加工及研發產業專區、台灣美光在中科擴廠、好市多北屯台中二店動工開發等利多，預期未來會有更多長期差旅的住宿需求。

凌若茗強調，台中公園智選假日飯店的優勢，在於以有「家」的服務為基石，讓長期商務客能有安心的感學，因而提高了商務住宿的需求及穩定客源。

面對新冠肺炎疫情升高，凌若茗說，飯店已規劃一系列防疫措施，除了要求員工及進出廠商全面配戴口罩，及落實體溫檢查之外，也加強主要大眾區域的清潔與消毒。

另外，在飯店大廳主動放置抗菌消毒液及宣導防疫措施，如勤洗手、戴口罩、使用工作手套等，如果房客有咳嗽等症狀，會立即規勸就醫，向所有員工即時發布疫情相關訊息。

台中公園智選假日飯店新任總經理凌若茗表示，台中公園智選假日飯店今年邁入第12年，在中台灣已打響品牌知名度，除了原有的長期商務客之外，未來也將大力推廣國際及國內會員客層。 記者宋健生／攝影
台中公園智選假日飯店新任總經理凌若茗表示，台中公園智選假日飯店今年邁入第12年，在中台灣已打響品牌知名度，除了原有的長期商務客之外，未來也將大力推廣國際及國內會員客層。 記者宋健生／攝影
飯店完成餐廳大改裝後，可提供更完整的餐飲服務，讓外籍遊客更輕鬆的品嚐台式美食。 記者宋健生／攝影
飯店完成餐廳大改裝後，可提供更完整的餐飲服務，讓外籍遊客更輕鬆的品嚐台式美食。 記者宋健生／攝影

觀光 新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

沒人很苦、來了怕毒 飯店大咖：至少再慘半年

沒了觀光客、商務客 信義區百貨、五星級飯店怎麼撐？

最差示範！日本最高防疫官 受訪竟未戴口罩狂咳

影／一起來防疫！苗栗縣議長鍾東錦捐口罩給計程車司機

相關新聞

輪胎雙雄中國工廠全開工 人員沒齊稼動率仍低

輪胎雙雄正新、建大位於中國大陸工廠已全面復工，儘管取得開工許可，卡在人員無法全到位，部分員工需自主隔離14天，導致開工率...

對抗不景氣 台中公園智選假日飯店加強拓展國內會員

台中第一家國際連鎖酒店品牌「台中公園智選假日飯店」新任總經理凌若茗表示，台中公園智選假日飯店今年邁入第12年，在中台灣已...

宅經濟夯 物流地產商機來了

高力國際、仲量聯行昨（18）日同時發布亞洲商用不動產報告指出，新冠肺炎疫情持續影響，不僅短期考驗全球供應鏈，也衝擊實體零售及餐飲業、觀光旅遊、交通運輸及旅館業等，但「宅經濟」逆勢發酵，電商、倉儲物流等需求增加，甚至可能擴增、率先布局物流地產。

一艙難求 兩岸空運價飆漲六倍

電子業在新冠肺炎疫情持續下拚復工，重要電子零組件、醫材等產品搶進中國大陸等城市，但因疫情影響導致客機班次大減、機腹載貨數量緊縮，近期台灣到北上廣深運價飆漲，最高飆漲六倍，一艙難求。

急單湧…我躍亞太轉運中心

大陸逐漸復工後，不論國際或台灣的關鍵貨物都搶進大陸，除了陸廠緊急向台灣調料，國際上累積幾個月要進大陸的急單，卻因航班大砍，反而需要仰賴台灣轉運，導致台灣短時間內成為亞太轉運中心的奇特現象。

SOGO奇招 推到府鑑賞選購

全民防疫期間，遠東SOGO百貨出招搶業績，SOGO表示，將強化SOGO O2O防疫及民生商品網購服務之外，並首度推出貴婦免出門一樣可購物的到府鑑賞選購的「Store2Door」 ，以及全台免費配送的「A地購買，B地收貨」服務，即使客人少出門，也能持續衝刺業績。

SOGO百貨美食宅即便 乘機搶市

遠東SOGO百貨昨（18）日表示，為服務不出門的消費者，去年10月已經與美食外送平台Foodpanda合作，推出「百貨美食宅即便」服務。

台酒標租土地 引進綠電廠商

配合政府太陽光電政策，台灣菸酒公司昨（18）日公告釋出花蓮酒廠土地，標租土地面積約3公頃，租賃期間20年，徵求有經驗的綠電廠商進駐經營地面型太陽光電設施，預定3月4日開標。

高港拚貨櫃量 獎勵加碼

高雄港為爭取貨櫃運量，對國內外航商祭出多項新獎勵措施，包括以獎金爭取東南亞八個國家港口銷美貨櫃來高港轉運、提高轉口櫃增量補助等，以減輕新冠肺炎疫情對港口營運威脅，力拚連續第七年突破千萬TEU（20呎貨櫃）大關。

復工不如預期 台塑化、中油營運壓力大

新冠肺炎疫情衝擊，大陸復工情況不如預期，加上國際油價下滑，重擊全球石化品價格，乙烯報價昨天跌落每噸七○五美元，直逼歷史新低，面臨七百美元關卡保衛戰，其他像是丙烯、丁二烯春節後跌幅也都超過一成，台塑化短線營運面臨不小壓力。

台灣燈會 融合生態、藝術

2020台灣燈會在台中市后里森林園區展出，展期到2月23日止，今年的主燈是以融合在地生態特色景觀「森生守護－光之樹」為主題意象，首創融合在地生態與藝術創作，要展現出不一樣的大型元宵燈節嘉年華活動。

策略經營／秦榮華…企業利潤 管出來的

敏實集團是台資企業汽車零組件最強公司，也是全球汽車零組件的百強企業，以去年全球車市低迷，敏實上半年的毛利率還可以站上30%水準，該集團總裁秦榮華說，公司獲利可以這麼好，就是要有優秀的團隊。

熱門新聞

業務員不當勸誘保戶解舊換新保單 國泰人壽挨罰560萬元

一艙難求 兩岸空運價飆漲六倍

群創3月分割成立子公司 尊重員工轉職意願

歐菲光染疫 觸控雙雄迎轉單

勞退新制分紅 最高拿百萬

即日生效！自行車、工具機違規洗產地 初犯就罰60萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。