對抗不景氣 台中公園智選假日飯店加強拓展國內會員

台中第一家國際連鎖酒店品牌「台中公園智選假日飯店」新任總經理凌若茗表示，台中公園智選假日飯店今年邁入第12年，在中台灣已打響品牌知名度，除了原有的長期商務客之外，未來也將大力推廣國際及國內會員客層。

因應陸客減少及市場轉型，凌若茗表示，飯店會積極開發日本、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞的客層，同時增加商務客比重，讓這些旅客多停留台中、長期旅宿。

凌若茗指出，洲際酒店集團(（IHG）旗下各品牌在全球擁有5,000多間酒店，會員人數非常多；加入會員，除了享有全球連鎖品牌不定期的優惠，還可以累計點數換住宿或購物，好康一籮筐。

12年前，永紅集團看好台中是許多中小企業發展群聚的重要商業重鎮，也是台灣觀光業快速發展的樞紐，因此為中台灣首家引進國際品牌的洲際酒店集團，並將其最具競爭力的智選假日品牌帶進台中。

據Hotels Magazine公布的統計數據，截至2018年底，智選假日飯店（Holiday Inn Express）全球酒店數及房間數，排名都是第一位。品牌之所以備受青睞，主要因為顧客可在預算內的價格得到完善服務，且品牌標準架構完整，忠實愛好者遍佈全球。

最近，台中公園智選假日飯店新聘凌若茗為總經理。凌若茗在飯店業擁有超過20年的資歷，包括參與籌備台北Mega50的餐飲暨宴會，並歷任文華東方宴會業務協理、六福皇宮宴會業務協理、台北香格里拉遠東國大飯店業務協理等職。

台中公園智選假日飯店位於百年歷史的台中公園旁，共計168間客房，附設購物商場－「日曜天地」精品折扣中心。

飯店以簡潔及舒適為設計風格，標榜便捷的地理優勢、物超所值的住宿品質，以及最具競爭優勢的價位，提供給注重時間理念及長期出差的旅客最佳選擇。去年飯店進行餐廳大改裝，提供更完整的餐飲服務，讓外籍遊客更輕鬆的品嚐台式美食。

凌若茗表示，台中擁有豐富的人文歷史、美食、景點，以及集結各類大型的節慶活動，如台中燈會、大甲媽祖遶境、馬拉松賽事、爵士音樂節、國際舞蹈嘉年華等。

此外，計畫在年底開通的捷運綠線，及台中國際航線的新增，台中也成為具有潛力發展成全球觀光旅遊重鎮之一。凌若茗說，知名網路旅遊預訂平台KLOOK調查顯示，台中在2020年全球即將爆紅的旅遊目的地Top 10排名第八，印證台中觀光即將起飛。

對此，飯店將提供在地旅遊地圖及旅遊諮詢服務，以促進旅客在台中的深度旅遊體驗，讓台中公園智選假日飯店躍升為休閒旅遊者的首選住宿之一。

台中公園智選假日飯店近年來以長期商務客為主要客層，目前商務客約占30%、團客17%，其餘散客中，會員占50%。最近台中有台中港推動風機零組件製造加工及研發產業專區、台灣美光在中科擴廠、好市多北屯台中二店動工開發等利多，預期未來會有更多長期差旅的住宿需求。

凌若茗強調，台中公園智選假日飯店的優勢，在於以有「家」的服務為基石，讓長期商務客能有安心的感學，因而提高了商務住宿的需求及穩定客源。

面對新冠肺炎疫情升高，凌若茗說，飯店已規劃一系列防疫措施，除了要求員工及進出廠商全面配戴口罩，及落實體溫檢查之外，也加強主要大眾區域的清潔與消毒。