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機車汰舊好處多 Gogoro：舊換新占銷售量逾4成

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
Gogoro統計，今年有44%銷售都來自汰舊換新。圖／Gogoro提供。
Gogoro統計，今年有44%銷售都來自汰舊換新。圖／Gogoro提供。

電動機車今年1月因地方政府補助還沒全面公告，影響掛牌表現，不過Gogoro強調，有許多車主先購車、等補助確認之後才領牌，現隨著各縣市政府補助陸續公告，電動機車2月份前兩周市占率也回穩，且汰舊換新補助多，Gogoro統計，今年有44%銷售都來自汰舊換新，比去年13%明顯增多。

據業者整理，各縣市汰舊換新方案陸續出爐，花蓮縣最高可補助2萬3000元，台北市則有1萬5千元，也同時帶動買氣。Gogoro表示，電動機車市場2月份前兩周市占率已經回穩至11.3%，較1月份市占率成長高達166%。

同時，由於汰舊換新補助政策是帶動電動機車市場快速回溫的主要利多，全台近500萬燃油機車車主適用，根據Gogoro統計，再配合行銷活動之下，今年有44%銷售來自汰舊換新。

Gogoro指出，購買電動機車全台皆享有補助，民眾也不必擔心七期環保法規對於燃油機車市場可能造成的價格波動，同時提醒在購車前務必先查看行照背面所載的出廠日期，凡符合2007年6月30日（含）前出廠的汰購資格者，就享有最高可達2萬3000元的政府補助。

電動機車 Gogoro
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