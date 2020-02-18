快訊

最陰險的侵略？美力勸歐洲阻華為參與5G建設

新北居家檢疫失聯者郭富文稱「幹嘛報到」 又電話承諾將出面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2019桃園以南土地走熱 今年全台防疫影響受限

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導
2019年土地交易也頗為熱絡，根據內政部資料顯示，全年土地買賣登記共55萬筆，是2016年房地合一稅實施後的新高。 圖／聯合報系資料照片
2019年土地交易也頗為熱絡，根據內政部資料顯示，全年土地買賣登記共55萬筆，是2016年房地合一稅實施後的新高。 圖／聯合報系資料照片

2019年土地交易也頗為熱絡，根據內政部資料顯示，全年土地買賣登記共55萬筆，是2016年房地合一稅實施後的新高，但土地買賣移轉面積7715萬坪與前年相比減少了6.1%，六都的交易面積有增有減，不過交易筆數都有成長，其中，六都中土地買賣增加最多為桃園市，交易筆數年增17.8%，買賣面積增加最多則是高雄市，年增幅42.8%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，不動產市場回溫且前景看好，建商及投資者加碼購置不動產，且台商回流進行產業鏈配置，也挹注土地交易，但因各都價格高低差距大，因此土地交易面積各有增減。

綜觀六都土地買賣趨勢，桃園市及南台灣顯著增溫，桃園市去年土地交易筆數年增17.8%、面積年增29.5%，是六都中土地交易筆數最多的都會區，台南市筆數年增13.0%、面積年增9.7%，高雄市筆數年增13.5%、面積年增42.8%。

至於雙北及台中在交易筆數上都成長，但交易面積下滑或持平，台北市買賣筆數年增7.3%、面積年減24.8%，新北市筆數年增2.7%、面積年減34.2%，台中市筆數年增6.7%、面積年減0.1%。

郎美囡表示，市場回溫帶動交易量大幅增加，尤其低價、議題強勁之區域備受矚目，如桃園市、台南市、高雄市受重劃區及各類型發展特區帶動，且價格相對低，相同預算下買方能購置的面積大，故交易量及交易面積皆顯著攀升，至於雙北及台中的交易表現也不俗，但近年土地價格上升，相對壓縮購買面積，就整體市場交易，全國及六都向上發展的趨勢一致。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，不動產市場一片看好，交易屢開紅盤，本預期今年持續增溫，但受到肺炎疫情影響，上半年交易量恐受衝擊而量縮，惟台商資金回流及剛性需求支撐，故長線仍然看好。

台商 重劃區
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

去年土地交易 創四年最熱

建商全面插旗卡位 六都土地交易均創四年新高

情侶合資購資先等等 這三事先說好再出手

北市3區房價 幾乎爬回歷史高點

相關新聞

機車汰舊好處多 Gogoro：舊換新占銷售量逾4成

電動機車今年1月因地方政府補助還沒全面公告，影響掛牌表現，不過Gogoro強調，有許多車主先購車、等補助確認之後才領牌，...

2019桃園以南土地走熱 今年全台防疫影響受限

2019年土地交易也頗為熱絡，根據內政部資料顯示，全年土地買賣登記共55萬筆，是2016年房地合一稅實施後的新高，但土地...

掬月建設董座趙鴻鵬愛「侘寂」 建築作品低調簡約

國內知名建商掬月建設董事長趙鴻鵬，今（18）日應台中市建築經營協會大師講座邀請，以「侘寂中一路凋零」為題，和中部業界分享...

（短波）健康種薑體系生產 杜絕病害產量升

這樣薑薑好！農委會種苗改良繁殖場歷經3年研發，從品種蒐集篩選、病害檢定、組織培養技術建立等，18日推出健康種薑生產體系，利用組織培養技術切取根莖新生芽體，針對特定病害檢定，去除真菌與細菌等汙染，並導入

疫情擴大等無客 寒舍集團也關閉部分樓層

新冠肺炎疫情持續延燒，觀光旅遊、飯店業者等無客人上門，已有業者開始實施無薪假，而繼高雄漢來飯店關閉部分客房樓層後，北市五...

斥資2000億收購 法火車商力抗中鐵

法國火車製造商阿爾斯通公司17日同意斥資62億歐元（約台幣2016.64億），收購加拿大龐巴迪公司的鐵路業務，此次交易對歐洲火車產業投下震撼彈，合併後規模將足以和中國中鐵競爭。不過，此次併購還得先透過

口罩拚增產業者急徵才 今面試錄取一半以上

彰化縣華新醫材集團配合政府擴大產線計畫，月底增加3產線生產口罩，最近已如火如荼徵才，預計需要20人朝三班制運作，薪資約2...

金庫資本入股東南亞獨角獸Grab 推共享電動機車

光陽投資的金庫資本今天宣布投資3000萬美元（約新台幣9億元）入股東南亞網路叫車服務業者Grab，將透過光陽集團的解決方...

長榮國際物流園區動土 預計明年Q3完工

長榮國際儲運公司今（18）日舉行大園倉儲物流園區動土典禮，由長榮國際儲運董事長陳義忠主持，為新建工程揭開序幕。桃園市市長...

台灣港務公司招考 正備取共254名起薪近34K

台灣港務公司辦理年度新進人員招募，預計招考正、備取共254名，職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業，或大學畢業並有三年相關...

北市公有停車場月票 全面採線上登記及抽籤方式販售

台北市停車管理工程處（簡稱停管處）表示，因應嚴重新冠肺炎疫情，為降低售票期間，民眾現場排隊購票產生群聚感染風險，並避免民...

皮件業務護持 廷鑫穩住業績

廷鑫（2358）受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，鋁棒、鋁合金下游需求減弱，不利公司首季業績，不過皮件業務受惠轉單效益，鋼材貿易、煉鋼用鋁脫氧劑業務穩定，公司預期，將抵銷鋁合金業務壓力，有助業績穩定。

熱門新聞

超預期 國巨MLCC漲價五成

郭台銘啟動大投資…質設鴻海股 241億到手

亞洲首例 台美聯手開發新冠疫苗

Switch鬧零件荒 衝擊台系鏈

群創3月分割成立子公司 尊重員工轉職意願

業務員不當勸誘保戶解舊換新保單 國泰人壽挨罰560萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。