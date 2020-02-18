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60歲鍾楚紅真實樣貌曝光 網驚：變這樣！

（短波）健康種薑體系生產 杜絕病害產量升

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
種薑的品種來源根據不同產區的產業需求選拔，包括常見的廣東薑、辛辣度較高的竹薑等。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
種薑的品種來源根據不同產區的產業需求選拔，包括常見的廣東薑、辛辣度較高的竹薑等。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

這樣薑薑好！農委會種苗改良繁殖場歷經3年研發，從品種蒐集篩選、病害檢定、組織培養技術建立等，18日推出健康種薑生產體系，利用組織培養技術切取根莖新生芽體，針對特定病害檢定，去除真菌與細菌等汙染，並導入具拮抗力的有益微生物木黴菌加值，讓產量減少5成的夢魘不再。

「薑農自己負擔種苗，成本太高，沒有意義！」種苗改良繁殖場長張定霖說，第1代的種薑苗要價7元，對農民來說太貴，希望先將此體系建立，到第3代後農民便可逐年量產。種薑的品種來源連結主要產地，根據不同產區的產業需求選拔，包括常見的廣東薑、辛辣度較高的竹薑等。目前苗栗與南投已建立健康種薑生產體系。

種苗場助理研究員簡怡文指出，過去薑的種植成本約佔去整個生產費用的50%，傳統栽培方式為收穫老薑作為隔年種薑，但因帶有病原而影響到下一季栽培。薑的病蟲害包括軟腐病（真菌）、萎凋病（病毒）、青枯病（細菌）、根瘤線蟲（微生物）等，造成薑的品質與產量下降，損害農民收益。

農委會種苗改良繁殖場推出健康種薑生產體系，針對特定病害檢定，讓產量減少5成的夢魘不再。

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