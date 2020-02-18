上緯大陸子公司 18日起陸續復工
上緯投控（3708）公告，多家大陸子公司今（18）日起陸續復工。
上緯位在天津的子公司上緯（天津）風電新材料，配合防疫工作已完成所在地防疫檢查，今天起恢復生產。另外位在上海的上緯新材料科技公司，同樣配合防疫工作，部份產線已經恢復，預計本月24日全數恢復正常生產。
受到農曆春節工作天數較少的影響，上緯元月營收3.7億元，年減34.2%，也比去年12月大幅衰退37.3%。面對新冠肺炎疫情，上緯主管表示已將原本在大陸區的訂單，陸續調整轉由台灣廠或馬來西亞廠做適當的產能調度支援，希望把衝擊減到最低。
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