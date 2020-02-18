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鑽石公主號列新冠肺炎感染區 須包機返台隔離檢疫

疫情擴大等無客 寒舍集團也關閉部分樓層

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
新冠肺炎疫情持續延燒，觀光旅遊、飯店業者等無客人上門，已有業者開始實施無薪假，或是關閉部分客房。　記者楊文琪／攝影
新冠肺炎疫情持續延燒，觀光旅遊、飯店業者等無客人上門，已有業者開始實施無薪假，或是關閉部分客房。　記者楊文琪／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，觀光旅遊、飯店業者等無客人上門，已有業者開始實施無薪假，而繼高雄漢來飯店關閉部分客房樓層後，北市五星級飯店的寒舍艾美、艾麗和喜來登飯店，也證實暫時關閉部分樓層，顯示疫情對飯店業的衝擊日益擴大。

寒舍集團表示，台北喜來登、寒舍艾美、寒舍艾麗酒店，自2月起已關閉部分樓層，將進行客房設備升級工程或員工訓練，以提升賓客更舒適的硬體空間、更優質的服務。

交通部觀光局官員說，在疫情爆發後一周，即傳聞墾丁、新北市有小型的旅宿業者，因客房不斷被旅客取消，為撙節成本，不得不實施無薪假，甚至有的暫停營運，觀光局有向地方政府查詢是那些業者，但還未取得資料。

官員指出，在疫情沒有緩和的跡象下，民眾擔心會受到感染，選擇暫時不出遊，導致旅遊業、飯店業、餐飲業、遊覽車等業者的營運大受影響，業者在無法開源下，不得不選擇實施無薪假或暫停部分營運的節流措施，站在官方的立場，也只能提供紓困措施，希望可以協助業者暫度難關，待疫情緩和後，再一起努力行銷推廣觀光。

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