各縣市補助陸續公告 電動機車買氣回溫

今年元月電動機車因地方政府補助未全面公告而影響掛牌表現，隨著各縣市政府補助陸續公告，買氣紛紛出籠，電動機車市場二月份前兩周市佔率已經回穩至11.3%，較元月份市佔率成長高達166%，展現電動機車”電電呷三碗公”不屈不撓的態度，以迅雷不及掩耳的速度快速攻佔市場。

電動機車與燃油機車的戰爭情勢不明，在去年底電動機車需求大爆發後，元月的電動機車銷量急縮，電動機車的需求更引起各方關注。

Gogoro公司指出，汰舊換新補助政策是帶動電動機車市場快速回溫的主要利多，近五百萬老舊燃油機車車主適用汰舊換新政策，而Gogoro 乘勢推出的「照反有理」活動，也受到消費者正面支持，今年有44%銷售來自汰舊換新。此外，購買電動機車全台皆享有補助，民眾也不必擔心七期環保法規對於燃油機車市場可能造成的價格波動。

Gogoro強調，民眾在購車前務必「照反」，記得先查看行照背面所載之出廠日期，凡符合2007 年 6 月 30 日（含）前出廠的汰購資格者，不但享有最高可達23,000元的政府補助1，Gogoro還加碼贈送「5 萬元車對車碰撞損失保險」，數量有限，送完為止。