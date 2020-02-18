大同：大陸子公司員工到廠率不高 僅能恢復部分產能

大同今（18）日重訊公告，大陸子公司目前員工到廠率不高，僅能恢復部分產能。

大同表示，截至目前為止，大陸子公司除大同（上海）有限公司南京廠及大同新基（廣東）科技有限公司待政府通知復工中，其餘已獲當地政府核准復工，惟因各家皆有外地員工因封城無法回廠，且依循政府規定，部分返鄉人員須先居家自我健康管理，因此，目前員工到廠率不高，僅能恢復部分產能。

大同指出，持續密切注意當地疫情及員工健康狀況，並配合公司所在地政府進行防疫工作。通知客戶調整出貨時間，待復工後彈性調度產能，全力生產，儘速出貨。經評估對本公司財務及業務暫無重大影響。