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斥資2000億收購 法火車商力抗中鐵

台灣醒報 / 記者張允慈╱台北報導
分析師表示，阿爾斯通與龐巴迪的交易可能面臨歐逢反托拉斯機構的密切監督。不過阿爾斯通有自信，預計該交易將在明年上半年完成。 (photo by wilimedia commonss)
分析師表示，阿爾斯通與龐巴迪的交易可能面臨歐逢反托拉斯機構的密切監督。不過阿爾斯通有自信，預計該交易將在明年上半年完成。 (photo by wilimedia commonss)

法國火車製造商阿爾斯通公司17日同意斥資62億歐元（約台幣2016.64億），收購加拿大龐巴迪公司的鐵路業務，此次交易對歐洲火車產業投下震撼彈，合併後規模將足以和中國中鐵競爭。不過，此次併購還得先透過歐盟監管機管審理，而之前與西門子的合併案已經被否決一次。

併後規模媲中鐵

據《金融時報》報導，法國火車製造商阿爾斯通於17日，同意收購加拿大龐巴迪旗下鐵路業務，總價高達62億歐元。阿爾斯通公司表示，與龐巴迪運輸部門合併，將能加強阿爾斯通的競爭力，以面對產業龍頭中國中車帶來的威脅。

阿爾斯通執行長亨利・珀帕特-拉法基聲明，此次收購是為了增強阿爾斯通的公司的全球影響力，並因應歐洲鐵路交通增長的需求。德國顧問公司SCI Verkehr表示，經過這次合併，阿爾斯通的鐵路業務會大幅增長，年度銷售額將超過150億歐元。雖仍不如中國中車，但能穩穩拿下亞軍頭銜，超越德國西門子和日本日立。

曾被歐盟否決

據《CNN》報導，此前，阿爾斯通曾謀求與德國西門子公司合併交通業務，但相關合併計劃在2019年遭到了歐盟委員會否決而流產。歐盟方面認為，這可能會增加信號和下一代高速列車的成本，為了保護歐洲鐵路行業的市場競爭，因而禁止西門子收購阿爾斯通的相關業務。

然而，阿爾斯通與龐巴迪的交易，也需要通過歐盟監管部門的審核。消息人士透露，兩家公司已經非正式地告知歐盟反托拉斯主管機關這項交易。先前對歐盟否決西門子案感到不滿的法國財長勒梅爾，於17日晚間發表聲明，表達對此收購案的歡迎。他也表示將在18日與歐盟主管市場競爭的執委維斯塔哲會面，進一步探討有關的收購交易。

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