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長榮國際物流園區動土 預計明年Q3完工

經濟日報 / 記者黃文奇／台北即時報導
長榮國際儲運大園倉儲物流園區今(18)日舉行動土典禮，預計2021年第3季完工，參與動土者包括長榮國際儲運總經理林晁榮（左起）、長榮國際儲運董事長陳義忠、桃園市市長鄭文燦。長榮國際/提供
長榮國際儲運大園倉儲物流園區今(18)日舉行動土典禮，預計2021年第3季完工，參與動土者包括長榮國際儲運總經理林晁榮（左起）、長榮國際儲運董事長陳義忠、桃園市市長鄭文燦。長榮國際/提供

長榮國際儲運公司今（18）日舉行大園倉儲物流園區動土典禮，由長榮國際儲運董事長陳義忠主持，為新建工程揭開序幕。桃園市市長鄭文燦及經濟發展局郭裕信局長等多位貴賓特別蒞臨現場，共同見證這項重要投資計劃的開展。

陳義忠在致詞中表示，大園倉儲物流園區鄰近桃園國際機場及台北港，具備海空運輸雙優勢，是非常理想的國際物流中心。園區完工啟用後，將可提供高規格的物流設施，提升相關產業的競爭力。

為掌握物流產業發展所帶來的商機，長榮國際儲運斥資新台幣25.72億元，將原本規劃為貨櫃集散場的大園基地，打造為高端國際物流園區。該產業園區佔地2萬8千餘坪，規劃興建一座四層樓的現代化物流倉庫及一棟七層樓的辦公大樓，總樓地板面積約4萬坪，包括3萬5千坪的倉儲空間，預計2021年第三季完工。

大園倉儲物流園區具有多項新穎設計，不但符合綠色建築標準，也規劃建置太陽能發電設備，持續落實環保政策。此外，物流倉庫擁有可容納長達16公尺的40呎貨櫃車行駛至各樓層的大型車道，提升進出貨的便利性。

近年來隨著消費習慣改變，網路購物及跨境電子商務快速發展，到貨速度成為電商業者搶攻市占率的關鍵，進而帶動倉儲需求持續成長。

長榮國際儲運大園倉儲物流園區鄰近桃園國際機場，距離台北港僅約15公里，地理位置優越，交通運輸便利，大台北地區及桃園市皆位於這座物流園區1小時左右的運送範圍內，為物流業及零售業的倉儲需求提供理想的解決方案。

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