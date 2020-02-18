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北市公有停車場月票 全面採線上登記及抽籤方式販售

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

台北市停車管理工程處（簡稱停管處）表示，因應嚴重新冠肺炎疫情，為降低售票期間，民眾現場排隊購票產生群聚感染風險，並避免民眾長時間排隊，北市公有停車場月票販售自2月起改採全面線上登記及抽籤，以維民眾健康。

停管處說，身心障礙者自行駕駛購票維持每月23及24日至停車場優先購買外，一般月票線上登記日期原為售票當月10日7時起至20日24時，調整為10日7時起至25日14時止，抽籤日期由售票當月21日11時調整為25日15時，繳款期限由售票當月24日24時調整為28日24時止，未來售票當月購票時程亦依前述時間辦理，登記網址

停管處表示，若民眾有相關購票作業問題，可電洽停管處或至停管處所轄之售票停車場，由管理室現場人員協助相關事宜。

停管處提醒民眾，請留意售票時程，以免錯過登記時間，並可多利用線上支付功能購買月票，以減少至停車場的不便。

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