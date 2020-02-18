尖點線上法說會 2月21日召開

PCB相關鑽針廠商尖點（8021）今（18）日公告，預計2月21日召開線上法說會，說明去年第4季業績並提出展望。

尖點先前公布去年前三季每股稅後純益為1.11元。公司原先計畫，在去年整頓績效不彰的子公司後，今年目標持續在5G應用開拓成長，但須觀察年後大陸市場情況。

同時因武漢肺炎防疫，尖點1月底也公布，中國地區子公司春節復工時間，將依各所在地政府機關發布之延遲復工通知而定。

尖點也強調，公司已成立「防疫應變小組」，密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，不同廠區將依照法定假期規定以及地方防疫狀況，機動調整生產排程。