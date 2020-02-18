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新冠肺炎疫情衝擊人流都不見了 許添財：加速投資電商

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
自即日起至3月31日止，透過官網線上訂位並於4月30日前用餐，則享八折優惠，於自助餐廳凱菲屋或彩日本料理用餐，則享七折優惠。 圖／台北君悅提供
自即日起至3月31日止，透過官網線上訂位並於4月30日前用餐，則享八折優惠，於自助餐廳凱菲屋或彩日本料理用餐，則享七折優惠。 圖／台北君悅提供

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球受波及的國家愈來愈多，從餐廳、飯店到百貨公司，實體賣場人流下滑嚴重，但該如何讓商業模式不停擺，商研院董事長許添財今（18）日呼籲，國內142萬家中小企業宜加速投資電商，電商的發展是目前國內商業轉型很重要的一環。

許添財今日出席「2020跨境電商趨勢論壇」時表示，疫情危機只是短期的，台灣多數的企業規模都很小，往好處想，相對衝擊也不大，而反彈也會比較快。但，如何不讓人流嚴重衝擊既有的商業模式，是這次各行各業因新冠肺炎所學到的寶貴一課。

許添財指出，最近因新冠肺炎疫情持續延燒影響，導致很多人減少外出，也對國內交通旅遊、飯店餐飲、百貨購物等實體店面的消費造成比較大的衝擊，像餐廳因許多公司行號取消春酒與聚餐致業績下滑，百貨零售人潮也大幅減少，但一方面因為民生用品的日常需要，讓許多民眾改用網路購物，電商滿足了民眾的需求。

許添財表示，也因為有網路平台這個管道，讓餐廳可透過與平台合作，改以外送方式提供消費者餐點，降低因疫情所造成的衝擊，而像百貨量販店也可透過網路平台銷售商品，減少業績的損失，因此，電商的發展是目前國內商業轉型很重要的一環。

此外，許添財也提到「跨境電商」是近年熱門的新興國際貿易型態，也是台灣企業可以嘗試的新通路，然而跨境電商發展快速，營銷模式、創新策略不斷推陳出新，例如運用Facebook、Instagram、LINE等社群媒體進行商品銷售的「社群電商」來勢洶洶，消費者已開始習慣在社群上直接進行採購，尤其東南亞的星、馬、泰、印、菲、越六國，民眾使用社群媒體的時間在全球名列前茅，當地社群媒體大受歡迎，也帶旺社群電商的發展。若台灣電商想進入東南亞社群電商市場，了解在地社群的分銷操作與合作方式極為關鍵。

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