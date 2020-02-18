內需差新鋼展望保守 疫情轉單吃補

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，陸廠供應大亂，不鏽鋼板及剪裁加工廠新鋼工業 （2032）預估，外銷接單可望受惠轉單效應，但等第二季才會顯現出來。不過，新鋼工業以內銷為主，政府公共工程、工廠的不鏽鋼建材需求不如預期，且市場庫存處於高位，價格競爭加劇，不利損益表現，上半年展望仍保守看待。

新鋼工業坦言，當前國內加工製造、建材需求疲軟，訂單能見度不高，全年看法仍偏保守。不同於去年國際鎳價反彈，產品售價相對有撐，公司觀察，今年來市場庫存偏高，接單雖沒有問題，但售價走跌，恐要等到下半年庫存去化到一定程度，才有機會回升。新鋼工業一月營收為2.28億元，年減18.44%。

所幸是，新鋼工業指出，去年底來陸續接獲外銷急單，雖然量不大，但由於售價較內銷訂單高，挹注了營收表現。

新冠肺炎疫情是否帶來轉單效應？新鋼工業預估多少將受惠，等第二季會更明顯。不過，就營收占比來看，過往外銷佔比約為7%，今年營運成長動能仍要看內需。

就營收比重來看，加工製造占比最大，占29%；其次是中盤加工，占25%；第三是建材，占23%。展望今年，新鋼工業指出，除了要視市場庫存下降速度外，還要觀察政府是否有新的利多政策，以及匯率走勢等。