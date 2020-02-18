鎖定眼球商機！富邦媒加碼開直播 首檔主題式節目上線

疫情推升電商宅經濟商機，富邦媒（8454）趁勢追擊，大啖眼球商機。富邦媒表示，網路直播方興未艾，今年推出全新力作「絲棋大Suki」網路直播節目將在明日晚間首播，主要鎖定小資族、粉領族、輕熟女，分享生活中360度時尚美感日常。

富邦媒指出，momo正式跨入網路直播始於2016年雙11購物節，邀請時下重量級網紅與自身電視購物專家於節目中進行PK叫賣活動；爾後隨著直播節目日常化，消費者養成隨時、隨地收看直播的習慣，於2018年第一季momo正式推「全天候直播節目」，至今已累積播出超過2000檔直播節目，每檔節目約有20,000至30,000的觸及人數，不重複觀看人次平均約達8,000人。看好「全天候直播節目」提供消費者隨時、隨地皆可觀看的優質內容，同時為品牌與消費者搭起一座互動橋樑。

為培養網友固定時段的收視習慣，以及創造嶄新的節目內容，富邦媒表示，主題式節目「絲棋大Suki」，以momo電視購物節目製作的高規陣容，並力邀彩妝維納斯游絲棋老師擔任節目主持人，以期為momo網路直播開創新局。鎖定25至44歲的女性族群，從美學生活、流行時尚、美容保養等主題，分享女人全方位美感日常，讓網友們能夠從節目中獲得生活解決方案。