抗疫情挽人流 新光三越打出「數位服務」牌能否奏效？

新冠肺炎（COVID-19）疫情未歇，但百貨公司「人流」已受到嚴重衝擊，新光三越特別加速數位服務腳步，自明（18）日起於APP精選優惠新增「宅配商品專區」，提供會員線上購買，宅配到府的一站式服務。

且至2月23日止，新光三越APP使用skm pay線上購物，還能同步搭配實體百貨的《金鼠卡利HIGH》活動，賺禮券回饋。

此外，新光三越的beauty STAGE美麗台也擴增3C家電、超市保健、兒童婦嬰、女仕專區、運動休閒五大類商品館，提供超過500項商品，打造線上微百貨。

2月20日起至3月18日beauty STAGE美麗台除了推出全站商品免運的獨享好康之外，還將周周抽出一名幸運得者有機會將iPhone手機帶回家。