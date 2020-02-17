擎邦 得標中油大林廠33.39億元工程

時間是1月7日，大直明水路上凱基證券總部的一場法說會，現場座無虛席，乍看之下會以為這是哪一家蘋概股的法說，但談的內容卻是再傳統不過的鋼構業，這是長榮鋼鐵興櫃前的法說會，1月13日登錄興櫃後就躍居長榮集團股王，小兵立大功。

2020-02-17 11:00