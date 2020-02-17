擎邦 得標中油大林廠33.39億元工程
擎邦（6122）今（17）日公告，取得台灣中油公司大林石化油品儲運中心一區 12座油槽以外附屬設備管線統包工程，總金額達33億3,988萬元，將於開工日起1,275日曆天完工。
擎邦表示，投標獲得台灣中油公司大林石化油品儲運中心一區12座油槽以外附屬設備管線統包工程訂單，總金額為33億3,988萬元，此訂單對公司的營收與毛利注挹甚鉅，也證明擎邦在相關工程領域的競爭力及優勢。
擎邦將於近期內與中油簽立合約，並依約通知的開工日起1,275日曆天完工。
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