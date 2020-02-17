寒流來襲 生活市集保暖相關商品買氣熱
本周超強冷氣團來襲，氣象局預報將出現個位數以下超低溫，創業家兄弟（8477）觀察旗下生活市集數據發現，受消費者預期心理影響，近一周站內保暖相關商品詢問度明顯提升，以穿戴衣物、保暖小物為主，前者如「發熱衣」、「羽絨」、「加絨」為三大熱銷關鍵字；冬季已近尾聲，多功能的平價保暖小物也受重視CP值的消費者喜愛。
創業家表示，輕薄卻有防寒力的衣物如發熱衣和羽絨衣，是許多人冬天抗寒的絕佳組合。受到氣象低溫預報的預期心理影響，帶動發熱衣近一周整體銷量較前月同期成長七成，此類商品最熱銷為「頂級高領加絨保暖發熱衣」材質親膚舒適，近一周銷量較前周增加1.2倍。
由於時序已近冬末，消費者考量到實用性，則以選購多功能的平價小物為主。創業家指出，如「保暖護手寶」為掌中型的電子暖手寶，標榜打開電源後十秒快速加熱，均勻散熱，可持續保暖1~2小時，近一周銷量較前周成長1.3倍。不少女性消費者在生理期也有熱敷需求，亦帶動熱水袋、熱腹帶產生買氣。
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